34. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Festivali Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor

(BALIKESİR) - 34. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali'nin ikinci gününde, Cumhuriyet Meydanı'nda Emre Fel konser verdi.

Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali etkinlikleri renkli kortej yürüyüşüyle devam etti. Liman AVM'den başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'na kadar uzanarak şehri şenlik alanına dönüştürdü.

Kortejin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Emre Fel sahne aldı. Konsere, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da katıldı.

Bandırma Belediyesi, festival süresince özel etkinliklerle kent halkını kültür, sanat ve eğlenceyle buluşturmaya devam edecek.