34 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Bursa\'da Yakalandı

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BURSA'da, 34 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Batuhan Koltuk (24), arkadaşının evinde yakalandı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, aranması olan şüphelilere yönelik çalışmaları kapsamında, çeşitli suçlardan 41 kaydı ve 34 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Batuhan Koltuk'u yakalamak için çalışma başlattı. Firari hükümlünün, bir arkadaşının evinde saklandığını belirleyen ekipler, adrese baskın düzenleyerek yakaladıkları Koltuk'u gözaltına aldı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.