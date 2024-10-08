34 Yıldır Oto Yıkama İşine Aşkla Devam Ediyor - Son Dakika
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34 Yıldır Oto Yıkama İşine Aşkla Devam Ediyor

34 Yıldır Oto Yıkama İşine Aşkla Devam Ediyor

Mustafa Dol, Suluova'da 34 yıldır oto yıkama işini severek sürdürüyor ve çocuklarını okutuyor.

08.10.2024 12:47
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Amasya'nın Suluova ilçesinde 1990 yılında oto yıkama dükkanı açan 59 yaşındaki Mustafa Dol, işini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Bir akaryakıt firmasının araç yıkama ünitesinde çalışan ağabeyi vasıtasıyla oto yıkama işiyle tanışan 3 çocuk babası Mustafa Dol, daha sonra birlikte ilçedeki ilk oto yıkama dükkanını açtı.

Ağabeyi bir süre sonra iş yerinden ayrılan Dol, işini 34 yıldır tek başına devam ettiriyor.

Dol, AA muhabirine, oto yıkama işinden elde ettiği gelirle 3 çocuğunu üniversitede okuttuğuna söyledi.

Bu işten kazandıklarıyla evini kurduğunu dile getiren Dol, "Bu işe meraklıyım. Kazancımı da helalinden bu şekilde sağlıyorum." dedi.

Oto yıkama işinin zahmetli bir iş olduğunu vurgulayan Dol, "İşimi sevdiğim için bununla gururlanıyorum, zevk alıyorum. Vatandaşa hizmet yapıyorum. 34 yıldır bu işi merakla, hevesle yapıyorum. Sağlığım elverdiği müddetçe aynı işe devam etmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Dol, ilçede bugün araç sayısının da artmasıyla 20 civarında oto yıkama dükkanının faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Dol'un iş yerine aracını yıkatmaya gelen Caner Gece ise Dol'un işini severek yapmasından memnun olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

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