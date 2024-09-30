35. Ankara Film Festivali Ödülleri Açıklandı

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(ANKARA) -35'inci Ankara Film Festivali'nin Onur ve Vakıf Özel Ödülleri açıklandı. Sanatçı Müjdat Gezen, Kurtuluş Özyazıcı ve Şefika Kutluer'e Onur Ödülü; yönetmen, yapımcı ve kurgucu Selda Taşkın ve oyuncu Berkay Ateş'e de Vakıf Özel Ödülü verileceği duyuruldu.

Dünya Kitle İletişim Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 35. Ankara Film Festivali'nin Onur Ödüllerinin bu yıl Müjdat Gezen, Şefika Kutluer ve Kurtuluş Özyağcı'ya verileceği açıklanırken; bu yıl üçüncü kez verilecek olan "Vakıf Özel Ödülü"nün ise reklam, film ve animasyon projelerinde yönetmen, yapımcı ve kurgucu olarak yer alan Selda Taşkın ile çeşitli tiyatro oyunları ve sinema filmlerinde yer alan başarılı oyuncu Berkay Ateş'in olacak.

Aziz Nesin Emek Ödülü'nün sahibi Müjdat Gezen

Film Festivali'ni düzenleyen Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu, Aziz Nesin Emek Ödülü'nün sanatçı Müjdat Gezen'e verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

"Uzun yıllar boyunca izleyicinin beğenisini kazanan şahane bir oyuncu"

Vakıf'tan yapılan açıklamada, "Mizahın, dramın ve toplumsal eleştirinin ustaca harmanlandığı karakterleriyle uzun yıllar boyunca izleyicinin beğenisini kazanan şahane bir oyuncu olmasının yanı sıra sanatı yaşam tarzı haline getirmesi, sahneye ve ekrana adanmış bir ömürle Türkiye'nin kültürel hafızasında derin izler bırakması" nedeniyle Gezen'in bu ödüle layık bulunduğu belirtildi.

Sanat Çınarı Ödülü'nün sahibi Şefika Kutluer

Sanat Çınarı Ödülü'nü, müzik evreninde "Sihirli Flüt" olarak tanınan "Devlet Flüt Solisti" Şefika Kutluer'e verilmesinin gerekçesini Vakıf, "Flüt ile çok yönlü bir anlatım dili geliştirmesi, sadece müzikle sınırlı kalmayıp, sanata yönelik bakış açısıyla da bir ilham kaynağı haline gelmesi, kendi adına düzenlediği müzik festivalini uluslararası bir sanat etkinliği haline getirmesi ve müziğiyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinmesi" şeklinde açıkladı.

Kitle İletişim Ödülü Kurtuluş Özyazıcı'ya verilecek

Vakıf, Kitle İletişim Ödülü'nün "deneyimlerini yapımcı olarak Ankara Radyosu'nda hazırladığı belgesel, eğitim-kültür, müzik programlarına yansıtmakla kalmayıp, aynı zamanda eğitimler verdiği radyo yayıncılarına aktarması, editörlük ve program seçiciliği yaparak Ankara Film Festivali'ne katkılarda bulunması, sinema yazılarıyla sinema sanatına kalıcı bilgiler üretmesi" nedeniyle prodüktör Kurtuluş Özyazıcı'ya verileceğini bildirdi.

Vakıf Özel Ödülü: Selda Taşkın ve Berkay Ateş

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı'nın iki yıl önce başlattığı, "alanındaki çalışmaları ile farklılık yaratan, kendi inandığı yolda ilerleyen ve üreten isimlere Vakıf Özel Ödülü verilmesi" uygulaması bu yıl üçüncü ödüllerini veriyor.

Bu sene Vakıf Özel Ödüllerinden ilki, üniversite eğitimi boyunca Nisi Masa (Avrupa Genç Sinemacılar Ağı) gibi kültür sanat kurumlarında görsel üretim ve organizasyon işlerinde çalışan, 2009'da Punctum Creative Productions şirketini kurarak; reklam, film ve animasyon projelerinde yönetmen, yapımcı ve kurgucu olarak çalışmaya başlayan, 70.? ?Berlin Film Festivali kapsamında Berlinale Talents'e seçilen ve birçok ödüle layık görülen Selda Taşkın'a verilecek.

Bu sene Vakıf Özel Ödüllerinden ikincisi ise, Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanan, Görülmüştür filminde Zakir karakteriyle 30. Ankara Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen, çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelen, Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Karanlık Gece filminde İshak karakterine can veren oyuncu Berkay Ateş'e verilecek.

35. Ankara Film Festivali'nin, farklı alanlarda verilecek Onur Ödülleri, 7 Kasım'da düzenlenecek açılış töreniyle sahiplerini bulacak.