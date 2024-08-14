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350 yıllık çınar ağacı bakıma alındı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinin meydanında 350 yıllık çınar ağacı bakıma alındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ekipleri, Mudurnu ilçesindeki 350 yıllık çınar ağacını bakıma aldı. 3,5 asırlık ağaçta, gövde ve tepe tacını oluşturan dallar üzerinde bulunan su sürgünü, zararlı mantar, sarmaşık ve tehlike arz eden kuru ve hastalıklı dalların temizlenmesi, ağacın kovuk, yara ve mantar yüzeylerinin temizlenmesi, ilaçlanması, çam katranı tatbik edilmesi, ağaçta bulunan kovukların suyu toprağa indiremediği takdirde odunsu yapının süngerimsi yapıya dönüşmemesi için ağacın su tutan bölgesine yalancı dolgu yapılması, ağacın kök çevresinin çapalanıp gübre takviyesi yapılması çalışmaları yürütülecek.

Musalla Mahallesi Muhtarı Metin Şenol, "Ekipler tarafından çınar ağacımızın bakım ve onarımı yapılıyor. Bu ağaç tarihi bir ağaç" dedi.