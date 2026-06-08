357 Şüpheliye Operasyon: 194 Tutuklandı - Son Dakika
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357 Şüpheliye Operasyon: 194 Tutuklandı

08.06.2026 11:41
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İçişleri Bakanlığı, 18 ilde düzenlenen operasyonlarda 357 şüpheliden 194'ünün tutuklandığını açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 18 il merkezli "Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 357 şüpheliden 194'ünün tutuklandığı açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında, son 5 günde yapılan operasyonlarda, 357 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

18 il merkezli "Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 194'ünün tutuklandığı, 36'sı hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 18 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; -POS tefeciliği yaptıkları, -Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım dolandırıcılığı, hesap kiralama, ürün satış dolandırıcılığı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, -Vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları tespit edildi."

Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz. Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 357 Şüpheliye Operasyon: 194 Tutuklandı - Son Dakika

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