36. The Bodrum Cup Yelken Yarışları Başladı - Son Dakika
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36. The Bodrum Cup Yelken Yarışları Başladı

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Bodrum'da düzenlenen 36. The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katılımıyla başladı. Etkinlikte denizcilik kültürüne vurgu yapıldı ve deniz dibi temizliği gibi çeşitli aktiviteler planlandı.

22.10.2024 15:46  Güncelleme: 16:43
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(MUĞLA)- 36. The Bodrum Cup Yelken Yarışları'nın ilk gününe katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bodrum, binlerce yıldır denizcilik kültürüyle yoğrulmuş bir şehir. Bu değerli kültür, siz kıymetli denizciler sayesinde gelecek nesillere aktarılacaktır" dedi.

21-26 Ekim günleri arasında düzenlenen 36. The Bodrum Cup Yelken Yarışları, "Kazanmaya Yelken Açıyoruz" sloganıyla Bodrum'da başladı.

Ege ve Akdeniz'in en büyük yelken festivali olan 36. The Bodrum Cup Yelken Yarışları İz Bırakanlar ismi verilen ilk etabına Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yanı sıra Vali İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

"Bodrum Cup Muğla'nın dünya kenti olma yolculuğuna önemli katkılar sunmaya devam edecek"

102'si yarışçı olmak üzere 150 teknenin yer aldığı ilk gün yarışlarında konuşan Başkan Ahmet Aras, organizasyonun denizcilik kültürünü yaşatmadaki önemine vurgu yaparak, "Bodrum, binlerce yıldır denizcilik kültürüyle yoğrulmuş bir şehir. Bu değerli kültür, siz kıymetli denizciler sayesinde gelecek nesillere aktarılacaktır. 1989'dan beri düzenlenen bu organizasyon yelken dünyasını, Bodrum'u ve Akdeniz'i dünya çapında tanıtan önemli bir etkinlik. Maviliklere yelken açacak tüm yelkencilere başarılar diliyorum. Bodrum Cup Muğla'nın dünya kenti olma yolculuğuna önemli katkılar sunmaya devam edecek" diye konuştu.

Etkinlikte,  deniz sevdalısı iki Bodrum aşığı Sadun Boro ve Kaptan Arif Yılmaz adına denize çelenk bırakıldı.

36. The Bodrum Cup Yelken Yarışları kapsamında "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla Bodrum Belediyesi tarafından Kissebükü'nde deniz dibi temizliği yapılacak. Bu yılki yarışların rotası Bodrum- Karaada, Bodrum- Akyarlar Radisson Collection etabı, Bodrum-Çökertme etabı ve Çökertme-Kissebükü etabı şeklinde olacak. Yarışların yanı sıra konserler, söyleşiler ve çeşitli atölye etkinlikler de düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

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