Bu yıl 36'ncısı düzenlenecek Uluslararası Samsun Halk Oyunları Festivali'nin 21-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 36. Uluslararası Samsun Halk Oyunları Festivali, 21 Temmuz'da kortej yürüyüşü ile başlayacak, 26 Temmuz'da gerçekleştirilecek kapanış gösterileriyle sona erecek.

Festival kapsamında Meksika, Rusya, Bulgaristan, Sırbistan, Slovakya, Bosna Hersek, Polonya, Adige Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Gürcistan ve Türkiye'den gelen halk dansları ekipleri, hem şehir merkezinde gerçekleştirilecek nokta gösterileri hem de ilçelerde düzenlenecek etkinliklerle Samsunlularla buluşacak.

Her ülke, kendi kültürel mirasını yansıtan geleneksel halk oyunlarını sergileyerek festivale renk katacak. Vatandaşlar, ayrıntılı etkinlik takvimine Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, sanatın şehri Samsun'da uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ettiklerine dikkati çekerek, "Uluslararası Samsun Halk Oyunları Festivali kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlerimizi şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kültürlerin dansla buluşacağı festival boyunca Samsun'umuz dostluk, kardeşlik ve dayanışma ruhunu yansıtan, birbirinden özel gösterilere ev sahipliği yapacak. Renkli kostümler, geleneksel müzikler ve farklı coğrafyalardan gelen dans ekiplerinin performanslarıyla şehrimizde festival rüzgarı esecek. Tüm hemşehrilerimizi kültürlerin buluşacağı bu büyük festivale katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.