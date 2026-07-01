37. Ankara Film Festivali Başlıyor - Son Dakika
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37. Ankara Film Festivali Başlıyor

01.07.2026 12:49
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Ankara Film Festivali, 12-20 Kasım 2026'da yapılacak; başvurular başladı, son tarih 11 Eylül.

(İSTANBUL) - Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 37. Ankara Film Festivali, bu yıl da Türkiye sinemasının yeni yapımlarını ve yaratıcı isimlerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. 12-20 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında düzenlenecek Ulusal Uzun Film, Ulusal Belgesel Film ve Ulusal Kısa Film yarışmaları için başvuru süreci bugün başladı.

Festival yönetimi, üç ulusal yarışma için son başvuru tarihini 11 Eylül 2026 Cuma olarak açıkladı. Her yıl Türkiye sinemasının öne çıkan yapımlarını ilk kez Ankaralı izleyiciyle buluşturan festival, bu yıl da bağımsız sinemanın en önemli buluşma noktalarından biri olmayı hedefliyor.

13 KETEGORİDE ÖDÜL VERİLECEK

Festivalin en prestijli bölümlerinden biri olan Ulusal Uzun Film Yarışması'nda bu yıl 13 farklı kategoride ödül sahiplerini bulacak. Yarışmada İnci Demirkol En İyi Film Ödülü, Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, yardımcı oyunculuk ödülleri, Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Sanat Yönetmeni, En İyi Özgün Müzik ve En İyi Kurgu ödüllerinin yanı sıra FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü ile SİYAD En İyi Film Ödülü de sahiplerini bulacak.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda En İyi Belgesel, Ulusal Kısa Film Yarışması'nda ise En İyi Film ödülü verilecek.

FESTİVALİN AFİŞİNİ GENÇ TASARIMCILAR BELİRLEYECEK

Festivalin gelenekselleşen afiş yarışması için de başvurular sürüyor. Türkiye'deki üniversitelerin grafik tasarımı, görsel iletişim tasarımı ve güzel sanatlar fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler ile mezunlarına açık olan yarışmada son başvuru tarihi 18 Eylül 2026 Cuma olarak açıklandı.

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda kazanan tasarım, festivalin 2026 yılı resmi afişi olarak kullanılacak. Sonuçlar ise 9 Ekim 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacak.

Festival yetkilileri, yarışmalara ilişkin başvuru koşulları, teknik şartnameler ve başvuru formlarının festivalin resmi internet sitesi üzerinden erişime açık olduğunu duyurdu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 37. Ankara Film Festivali Başlıyor - Son Dakika

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