37 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 37 yıl 10 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 37 yıl 10 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'yı saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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