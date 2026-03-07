370 Bin TL Trafik Ceza Başlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

370 Bin TL Trafik Ceza Başlığı

370 Bin TL Trafik Ceza Başlığı
07.03.2026 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yol verme tartışmasında 370 bin TL ceza kesildi. Şüpheliler gözaltında.

370 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Adana'da trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, içerisinde ailenin bulunduğu otomobilin önünü kesip aracın camına vurulması olayına ilişkin inceleme başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. İsa A. (25) ve Mustafa K. (25), adreslerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis ekipleri, İsa A.'ya saldırı amacıyla araçtan inmek ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek suçlarından toplam 370 bin TL idari para cezası kesti. Ayrıca İsa A.'nın ehliyetine 60 gün el konulurken, aracına da 60 gün trafikten men cezası uygulandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Trafik, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel 370 Bin TL Trafik Ceza Başlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
Azerbaycan’da İran alarmı Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı Azerbaycan'da İran alarmı! Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı
Galata Kulesi’nden atlayan kadın hayatını kaybetti Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti
Arakçi’den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek Arakçi'den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek
Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu
Irak’ta otele saldırı Yangın çıktı Irak'ta otele saldırı! Yangın çıktı

22:04
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbi bitmeden olay hamle
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbi bitmeden olay hamle
22:04
Altın değerinde 3 puan Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş’ı mağlup etti
Altın değerinde 3 puan! Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş'ı mağlup etti
21:51
Derbiyi izleyenler TFF’ye ateş püskürdü
Derbiyi izleyenler TFF'ye ateş püskürdü
21:50
İran’ın başkenti Tahran’a yeni hava saldırısı Şiddetli patlamalar yaşanıyor
İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı! Şiddetli patlamalar yaşanıyor
21:20
Bakan Fidan’dan İran açıklaması: “Dikkat edin, maceraya atılmayın“ dedik
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik
21:18
İran, Dubai Marina Kulesi’ni vurdu
İran, Dubai Marina Kulesi'ni vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 22:32:31. #.0.4#
SON DAKİKA: 370 Bin TL Trafik Ceza Başlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.