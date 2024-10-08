39 FETÖ Şüphelisi için Gözaltı Kararı - Son Dakika
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39 FETÖ Şüphelisi için Gözaltı Kararı

39 FETÖ Şüphelisi için Gözaltı Kararı

Ankara'da FETÖ'ye bağlı 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, mahrem imamlar tespit edildi.

08.10.2024 09:29
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Kara ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmalarına mensup 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY'nin Kara ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak, içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan şüpheliler tespit edildi. Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen 8'i mahrem imam, 2'si görevde, 2'si daha önce ihraç edilmiş 4 subay, 7'si görevde, 7'si ihraç edilmiş 14 astsubay, 2'si görevde uzman çavuş, 11'i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere toplam 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Hukuk, Terör, Son Dakika

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