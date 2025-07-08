3I/ATLAS: Yıldızlararası Kuyrukluyıldız Keşfi - Son Dakika
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3I/ATLAS: Yıldızlararası Kuyrukluyıldız Keşfi

3I/ATLAS: Yıldızlararası Kuyrukluyıldız Keşfi
08.07.2025 14:23
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'3I/ATLAS', Güneş Sistemi'ne gelen üçüncü yıldızlararası cisim olarak keşfedildi.

NASA destekli teleskoplarla keşfedilen '3I/ATLAS' adlı kuyrukluyıldız, Güneş Sistemi'ne yıldızlararası uzaydan gelen üçüncü cisim olarak kayıtlara geçti.

Bilim insanları, Güneş Sistemi'ne dış uzaydan gelen yeni bir cismi gözlemledi. '3I/ATLAS' adı verilen kuyrukluyıldız, şimdiye kadar başka bir yıldız sisteminden gelip Dünya'ya bu kadar yaklaşan üçüncü gök cismi oldu. Keşfin, Şili'deki NASA destekli 'ATLAS' teleskobu tarafından yapıldığı bildirildi.

Kuyrukluyıldızın hızının ve izlediği düz yörüngenin, onun Güneş Sistemi'ne ait olmadığını gösterdiği belirtildi. Bilim insanları, cismin Samanyolu'nun merkezinden geldiğini düşünüyor. Kuyrukluyıldız saniyede 60 kilometre hızla hareket ediyor. Kuyrukluyıldızın ilk olarak 14 Haziran'da gökyüzünde fark edildiği açıklandı. Şu anda Dünya'dan yaklaşık 670 milyon kilometre, Güneş'ten ise 416 milyon kilometre uzakta. '3I/ATLAS', yıldızlararası uzaydan gelen üçüncü kuyrukluyıldız. Yeni gözlemler, '3I/ATLAS'in yüzeyinden gaz ve toz saldığını gösteriyor. Bu durum, uzmanlara onun klasik kuyrukluyıldız yapısına sahip olduğunu düşündürüyor.

Bilim insanları, cismin 2 Ekim'de Mars'ın 30 milyon kilometre kadar yakınından geçeceğini duyurdu. Cisim, 30 Ekim'de Güneş'e en yakın noktasına ulaşacak ve bu mesafe 210 milyon kilometre olacak. Dünya'ya ise en fazla 270 milyon kilometreye kadar yaklaşması bekleniyor. Kuyrukluyıldız, 2026 ortasına kadar gözlemlenebilir olacak.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güncel, Dünya, Güneş, Uzay, NASA, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3I/ATLAS: Yıldızlararası Kuyrukluyıldız Keşfi - Son Dakika

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