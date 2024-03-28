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4 aydır kapalı olan Ardahan- Ardanuç yolu ulaşıma açılıyor

ARDAHAN - Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı bulunan 2 bin 581 rakımlı Ardahan-Ardanuç karayolunun Bülbülhan geçidinin ulaşıma açılması için karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Ardahan ilini Artvin ve Ardanuç ilçesine bağlayan ve kar nedeniyle 4 ay boyunca kapalı olan Ardanuç yolunun açılması için Karayolları ekipleri seferber oldu.

Türkiye'nin güneyde vatandaşlar denize girmenin keyfini sürdürürken, Türkiye'nin doğusunda ise karla mücadele sürdürülüyor. Yaklaşık 64 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç karayolunu açmak için bir hafta önce başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. 2bin 581 rakımlı Bülbülhan Yaylası mevkiinde yer yer 3 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Karayolları ekipleri, çalışmalarını zor şartlara rağmen devam ettiriyor.

Karayolları görevlileri bir hafta önce başlayan çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve yolun en kısa zamanda ulaşıma açılacağını söylediler.