4 aydır kapalı olan Ardahan- Ardanuç yolu ulaşıma açılıyor

PlayStation Plus Nisan Ayında Ücretsiz Oyunlar Sunuyor

PlayStation Plus aboneleri için Nisan ayı oldukça heyecan verici geçecek. Üç ücretsiz oyunun yanı sıra özel içerikler de sunulacak. Oyunlar arasında Immortals of Aveum, Minecraft Legends ve Skul: The Hero Slayer yer alıyor. Ayrıca Overwatch 2 Mega Paketi de üyelere özel olarak sunulacak. PlayStation 5 kullanıcıları artık otomatik klip oluşturabilecekler. Mart ayının sonunda indirilebilecek olan diğer oyunları da kaçırmamanız öneriliyor.