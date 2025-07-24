İsrail kana doymuyor! Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne dayattığı açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle hastanelerde kayıt altına alınan ölüm vakaları 115'e ulaştı. Saldırılar sonucu can kaybı ise 59 bin 587'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 89 ölü ve 453 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 8 bin 447 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 31 bin 457 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 59 bin 587'ye, yaralıların sayısının 143 bin 498'e yükseldiği bildirildi.

"İNSANİ YARDIM" ADI ALTINDA SALDIRILAR

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda öldürülenlerin sayısı ise 23 artarak 1083'e, yaralıların sayısı da 7 bin 275'e ulaştı. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

HAFTALIK 500 BİN ÇUVAL UNA İHTİYAÇ VAR

Öte yandan; İsrail ablukası altında olan ve aylardır insani yardım girişinin engellendiği Gazze Şeridi'ndeki nüfusun toplu çöküşünün önüne geçilmesi için haftalık 500 bin çuval un ihtiyacı olduğu bildirildi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, basında yer alan İsrail'in bölgeye yönelik ablukasının kırıldığı ve insani yardımların Gazze Şeridi'ne ulaştığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.