Yangın şehidinin oğlu "Baba, ben sensiz ne yapacağım?" diye feryat etti - Son Dakika
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Yangın şehidinin oğlu "Baba, ben sensiz ne yapacağım?" diye feryat etti

Yangın şehidinin oğlu "Baba, ben sensiz ne yapacağım?" diye feryat etti
24.07.2025 18:30
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Eskişehir'deki yangında şehit olan Eyüp Dereli'nin cenaze töreni Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katılımıyla gerçekleştirilirken, yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Eskişehir'deki yangında şehit olan Eyüp Dereli'nin cenaze töreni Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katılımıyla gerçekleştirilirken, yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Babasının tabutunun başından ayrılmayan ve resmini bir an olsun elinden bırakmayan küçük yaşlardaki oğlu, "Baba, ben sensiz ne yapacağım" diyerek ağladı.

Seyitgazi ilçesinde orman yangınına müdahale ederken alevlerin ortasında kalan ve aralarında dozer operatörü Eyüp Dereli'nin de bulunduğu 10 görevli şehit oldu. Dereli'nin Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazesi Eskişehir'e getirildi. Reşadiye Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Dereli'nin yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Bakan Yumaklı, Dereli'nin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp dakikalarca ağlayan acılı ailesini teselli etmeye çalıştı.

"Baba, ben sensiz ne yapacağım?"

Şehit Eyüp Dereli'nin yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Dereli'nin babasının ve ikiz kardeşinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Oğlu ise tabutun başından ayrılmadı. Babasının fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmayan acılı çocuk, "Baba, ben sensiz ne yapacağım?" diyerek feryat etti. Tabut, cenaze aracına konulduğunda bu defa araca sarılarak ağlayan çocuğu çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Eyüp Dereli'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Kanlıpınar Şehitliği'nde götürüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, 3-sayfa, Dereli, Eyüp, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yangın şehidinin oğlu 'Baba, ben sensiz ne yapacağım?' diye feryat etti - Son Dakika

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