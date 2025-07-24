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Ekonomi

Dolar/TL Yükselişle Başladı

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Dolar/TL Yükselişle Başladı
24.07.2025 09:57
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Dolar/TL Yükselişle Başladı
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Dolar/TL 40,4770 seviyesinden işlem görüyor; TCMB'nin faiz kararı bekleniyor.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı. Saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 40,4770 seviyesinde işlem görüyor. Dün günü 40,4460'tan tamamlayan dolar/TL, bugünkü fiyatlamayla birlikte yükseliş eğilimini sürdürüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 47,7580'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 artışla 55,0740'tan işlem görüyor. Dolar endeksi ise 97,2 seviyesinde yatay seyrediyor.

Küresel piyasalarda ise gümrük tarifelerine ilişkin belirsizlikler fiyatlamalarda etkili olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın ABD'ye uygulayacağı gümrük vergisinin yüzde 15 olarak belirlendiğini açıkladı. Bu oran daha önce duyurulan yüzde 25 seviyesinden düşük olduğu için piyasalarda olumlu karşılandı.

Trump, Japonya'nın pazarını ABD'ye ilk kez açtığını vurgularken, benzer ticaret anlaşmalarının İngiltere, Filipinler ve Endonezya ile de yapıldığını ifade etti. Çin ile de müzakerelerin sürdüğünü belirten Trump, ülkelerin pazarlarını açmaları durumunda tarife uygulamalarından vazgeçebileceğini söyledi. Aksi halde çok daha yüksek oranlı vergilerin devreye gireceğini belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini sürdüren Trump, konut sektörünün faizlerin yeterince düşmemesi nedeniyle beklenen performansı gösteremediğini dile getirdi.

Yurt içinde ise gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı faiz kararlarında. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekmesini bekliyor. Hatırlanacağı üzere haziran ayındaki toplantıda faiz yüzde 46'da sabit tutulmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu faiz beklentisi ise yüzde 35 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa Merkez Bankası'ndan bu ay bir faiz indirimi beklenmezken, küresel veri gündeminde ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile dünya genelinde açıklanacak PMI verileri öne çıkıyor.

Kaynak: AA

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