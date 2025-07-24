Suriye\'den PKK/YPG\'ye rest: Tam entegre olmadan orduya katılamazlar

Suriye resmi devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan bir Suriye hükümeti yetkilisi, terör örgütü PKK/ YPG'nin ulusal orduya tam entegre olmadan bir blok halinde katılma isteğini kabul etmeyeceklerini söyledi.

SURİYE'DEN PKK/YPG'YE REST

Şam yönetimi ile Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında ülkenin kuzeydoğusunun entegrasyon görüşmeleri hakkında kanala değerlendirmelerde bulunan Suriye hükümet yetkilisi, "ulusal birlik" vurgusu yaptı. Yetkili, "Bağımsız kimlik" çağrılarının vatandaşlık ilkesine aykırı olduğunu ve hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini belirterek, bu tür taleplerin ayrılıkçı çağrılar olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Suriye devletinin, ulusal birliği zedeleyen ya da tehdide dayalı hiçbir söylemi kabul etmeyeceğini ifade eden yetkili, ulusal diyaloğun silah zoruyla ya da dış güçlere dayanarak değil, ülkenin birliğine tam bağlılık temelinde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

"ORDUYA ASKERİ BLOK OLARAK KATILAMAZLAR"

"Silah bırakmama" ve birleşik ulusal orduya "askeri blok" olarak katılma yönündeki söylemleri kesin bir dille reddettiklerini vurgulayan yetkili, bu tür yaklaşımların ortak ordu kurma ruhuyla açıkça çeliştiğini vurguladı.

Yetkili, Suriye hükümetinin kalıcı siyasi çözümün tek yolunun, devletin çatısı altına dönüş ve Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğü çerçevesinde mümkün olabileceğini vurguladığına işaret ederek, "Bu da ancak ön koşulsuz, silah tehdidinden uzak ve samimi bir ulusal diyalogla sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.