Suriye'den PKK/YPG'ye rest: Tam entegre olmadan orduya katılamazlar - Son Dakika
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Suriye'den PKK/YPG'ye rest: Tam entegre olmadan orduya katılamazlar

Suriye\'den PKK/YPG\'ye rest: Tam entegre olmadan orduya katılamazlar
24.07.2025 20:21
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Suriye'de bir hükümet yetkilisi, terör örgütü PKK/YPG'nin bağımsız kimlik çağrısının vatandaşlık ilkesine aykırı olduğunu belirterek asla kabul etmeyeceklerini vurguladı. Suriyeli yetkili, PKK/YPG'nin ulusal orduya tam entegre olmadan bir blok halinde katılma isteğini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Suriye resmi devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan bir Suriye hükümeti yetkilisi, terör örgütü PKK/ YPG'nin ulusal orduya tam entegre olmadan bir blok halinde katılma isteğini kabul etmeyeceklerini söyledi.

SURİYE'DEN PKK/YPG'YE REST

Şam yönetimi ile Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında ülkenin kuzeydoğusunun entegrasyon görüşmeleri hakkında kanala değerlendirmelerde bulunan Suriye hükümet yetkilisi, "ulusal birlik" vurgusu yaptı. Yetkili, "Bağımsız kimlik" çağrılarının vatandaşlık ilkesine aykırı olduğunu ve hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini belirterek, bu tür taleplerin ayrılıkçı çağrılar olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Suriye devletinin, ulusal birliği zedeleyen ya da tehdide dayalı hiçbir söylemi kabul etmeyeceğini ifade eden yetkili, ulusal diyaloğun silah zoruyla ya da dış güçlere dayanarak değil, ülkenin birliğine tam bağlılık temelinde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

"ORDUYA ASKERİ BLOK OLARAK KATILAMAZLAR"

"Silah bırakmama" ve birleşik ulusal orduya "askeri blok" olarak katılma yönündeki söylemleri kesin bir dille reddettiklerini vurgulayan yetkili, bu tür yaklaşımların ortak ordu kurma ruhuyla açıkça çeliştiğini vurguladı.

Yetkili, Suriye hükümetinin kalıcı siyasi çözümün tek yolunun, devletin çatısı altına dönüş ve Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğü çerçevesinde mümkün olabileceğini vurguladığına işaret ederek, "Bu da ancak ön koşulsuz, silah tehdidinden uzak ve samimi bir ulusal diyalogla sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye'den PKK/YPG'ye rest: Tam entegre olmadan orduya katılamazlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ahmet Mert Soylu:
    Hakan fidan işini bilir 2 0 Yanıtla
  • Halil Kaya:
    herzamanki gibi yalan haber insanda bir nebzede olsa h.. olr 0 1 Yanıtla
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