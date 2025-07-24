Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Filistin devletini eylül ayında tanıyacağız - Son Dakika
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Filistin devletini eylül ayında tanıyacağız

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Filistin devletini eylül ayında tanıyacağız
24.07.2025 22:31
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletini eylül ayında tanıyacaklarını açıkladı. Macron, "Ortadoğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihi bağlılığımıza bağlı kalarak, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdim. Önümüzdeki eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda resmi bir açıklama yapacağım." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Filistin devletini eylül ayında tanıyacağız." açıklamasını yaptı.

FRANSA, FİLİSTİN'İ EYLÜLDE DEVLET OLARAK TANIYACAK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlandıklarını açıkladı. Eylül ayında BM Genel Kurulu'nda yapacağı açıklamayla Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını söyleyen Macron, Gazze için de acil ateşkes çağrısı yaptı.

MACRON: BM GENEL KURULU'NDA RESMİ AÇIKLAMA YAPACAĞIM

Macron, açıklamasında şunları söyledi: "Ortadoğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihi bağlılığımıza bağlı kalarak, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdim. Önümüzdeki Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda resmi bir açıklama yapacağım. Bugün acil ihtiyaç Gazze'deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılmasıdır.

"DERHAL ATEŞKES SAĞLANMALI"

Barış mümkündür. Derhal ateşkes sağlamalı, tüm rehineleri serbest bırakmalı ve Gazze halkına büyük çaplı insani yardım sağlamalıyız. Ayrıca Hamas'ın silahsızlandırılmasını sağlamalı, Gazze'yi güvence altına almalı ve yeniden inşa etmeliyiz. Son olarak, Filistin Devleti'ni kurmalı, yaşayabilirliğini sağlamalı ve silahsızlandırılmasını kabul ederek ve İsrail'i tam olarak tanıyarak Orta Doğu'daki herkesin güvenliğine katkıda bulunmalıdır.

"BARIŞI KAZANACAĞIZ"

Başka alternatif yok. Fransızlar Orta Doğu'da barış istiyor. Bunun mümkün olduğunu göstermek, biz Fransızlara, İsrailliler, Filistinliler ve Avrupalı ve uluslararası ortaklarımıza düşüyor. Filistin Yönetimi Başkanı'nın bana verdiği taahhütler ışığında, kendisine ileriye doğru ilerleme kararlılığımı ifade eden bir mektup yazdım. Güven, açıklık ve bağlılık. Barışı kazanacağız."

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Son Dakika Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Filistin devletini eylül ayında tanıyacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Kara kartal null:
    filsitinmi kaldi 7 0 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Eylüle kadar Filistin diye bir şey kalmaz 3 0 Yanıtla
  • İbrahim null:
    bunun altında bir bit yeniği vardır mutlaka. 3 0 Yanıtla
  • Murat Çelenk:
    tanıyacak devlet mi halk mi kaldı hepinizin Allah bin belasını versin. 3 0 Yanıtla
  • n5685244:
    helâl olsun 1 0 Yanıtla
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