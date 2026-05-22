4 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

4 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu

22.05.2026 00:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da düzenlenen operasyonda 6 kişi tutuklandı, 15 kişi daha önce yakalanmıştı.

AYDIN İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis, sanal kumar ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik Aydın merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce de 15 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Aydın, İstanbul, Batman ve Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulundukları ve yüksek miktarda finansal hareketi yöneten şüpheliler 19 Mayıs'ta gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis panelleri aracılığıyla illegal bahis sitelerinin finansal süreçlerinin yönetildiği, kullanıcıların para yatırma ve çekme işlemlerinin takip edildiği, ayrıca üçüncü şahıslara ait banka hesaplarının (IBAN) sisteme entegre edilerek kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirleri farklı yöntemlerle aklamaya çalıştıkları da belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edilen A.K., F.K., K.K., T.M., M.C.E. ve M.B.S., çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce de 15 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu
Beylikdüzü’nde kafeye silahlı saldırı Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı
Kiev’de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi Kiev'de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi
İnegöl’de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti İnegöl'de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti
Düzce’de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi Düzce'de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi
ABD basını bombayı patlattı İran, Trump ve Netanyahu’yu birbirine düşürdü ABD basını bombayı patlattı! İran, Trump ve Netanyahu'yu birbirine düşürdü

01:09
Bahçeli’den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
00:26
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
23:49
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu telefonla aradı ama dönmedim, zaten ne konuşacağız
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu telefonla aradı ama dönmedim, zaten ne konuşacağız?
23:14
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
22:55
Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi’ni topluyor
Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topluyor
21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 01:18:25. #7.12#
SON DAKİKA: 4 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.