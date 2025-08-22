4 Şüpheli Urla'da Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

4 Şüpheli Urla'da Tutuklandı

22.08.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Urla ilçesinde yağma ve kurşunlama olaylarına karışan 4 şüpheli tutuklandı.

İZMİR'in Urla ilçesinde yağma teşebbüsü ve iş yeri kurşunlama olaylarına karıştıkları belirlenen 4 şüpheli, tutuklandı. Urla ilçesinde ağustos ayında meydana gelen 1 yağma teşebbüsü ve 1 iş yeri kurşunlaması olayları sonrası polis harekete geçti. İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş şube müdürlükleri ile Urla Emniyet Müdürlüğü ortak çalışmayla, önceki gün 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, yanlış işletmeyi kurşunladıkları öğrenildi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda; olayda kullanıldığı belirlenen ruhsatsız 1 tabanca ve 1 maske ele geçirildi. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber: Kadir ÖZEN/ İZMİR, DHA)

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, İzmir, Urla, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 Şüpheli Urla'da Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
Tuz Gölü’nde ’soğuk su gayzeri’ keşfi Tuz Gölü'nde 'soğuk su gayzeri' keşfi
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Görüntü Türkiye’den Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı Görüntü Türkiye'den! Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı
Sinan Burhan’ın esprili “avokado“ sorusuna sunucudan bomba yanıt Sinan Burhan'ın esprili "avokado" sorusuna sunucudan bomba yanıt
Erzurum’da düğüne gölge düşüren olay Yarıda kestiler Erzurum'da düğüne gölge düşüren olay! Yarıda kestiler
Galatasaray Zaniolo’nun bonservisini belirledi Galatasaray Zaniolo'nun bonservisini belirledi
Nafaka davasında karar Icardi Wanda’ya servet ödeyecek Nafaka davasında karar! Icardi Wanda'ya servet ödeyecek

10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
11:51
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 11:59:30. #7.13#
SON DAKİKA: 4 Şüpheli Urla'da Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.