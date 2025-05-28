4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali Başlıyor

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, 30 Mayıs'ta Yörük Göçü ile başlıyor. 3 gün sürecek festivalde sanatçı Funda Arar ve Kıraç da Antalyalılar ile buluşacak.

4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali için geri sayım başladı. Döşemealtı Düzlerçamı Piknik alanında gerçekleştirilecek festival, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce yörüğe ev sahipliği yapacak. 30 Mayıs-1 Haziran günleri arasında gerçekleştirilecek festivalde 3 gün boyunca renkli etkinliklerle yörük kültürü tüm yönleriyle tanıtılacak.

Temsili Yörük göçü düzenlenecek

Festivale Türkiye dışından 25 farklı Türk devletinden ve topluluğundan heyetler ve katılımcılar, Türk dünyasından bağımsız 7 Türk devleti, özerk cumhuriyetler ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerden misafirler gelecek. 4'üncü Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, 30 Mayıs Cuma günü 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhuriyet Meydanı'ndan Karaalioğlu Parkı'na kadar temsili Yörük Göçü yapılacak.

Funda Arar ve Kıraç konser verecek

30 Mayıs Cuma günü saat 13.00'te festival alanında etkinlikler başlayacak. Yörük Türkmen Festivali'nin resmi açılış töreni ise saat 21.00'de festival alanında olacak. Saat 22.00'de sanatçı Kıraç, Antalyalılarla buluşacak. 31 Mayıs Cumartesi akşam 21.30'da Funda Arar, 1 Haziran Pazar akşamı saat 21.30'da ise Uğur Önür konseri gerçekleştirilecek. Festivalde 3 gün boyunca yurt dışından katılan misafir grupların halk dansları gösterileri, canlı müzik performansları, atlı akrobasi ve okçuluk gösterileri gibi birçok aktivite yer alacak. Geleneksel el sanatlarının sergileneceği stantlarda unutulmaya yüz tutmuş sanatlar yaşatılacak.