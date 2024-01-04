4. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi Filistin Davasını Konuştu

4. ULUSLARARASI Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi, "Haklı Filistin Davası: Kalıcı ve Adil Barışın Tesisi" temasıyla İstanbul'da düzenlendi. Programın ardından Filistin'de yaşananlarla ilgili açıklamalar yapan eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Kalıcı barış iki şeye bağlıdır, birincisi siz gençler bunu sağlayacaksınız. İkincisi ise başkalarının vatanını çalanlar orayı terk edecekler. İşgali terk edecekler, öldürmeyi terk edecekler. İnsanlık gerçekten böyle bir vahşet görmedi.Bütün iyi değerleri yok ediyorlar, Gazze'de yaşanan savaş iyiliğe karşı açılmış bir savaştır" şeklinde konuştu.

4. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi "Haklı Filistin Davası: Kalıcı ve Adil Barışın Tesisi" ana temasıyla düzenlendi. İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliğiyle düzenlenen zirveye, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 39 ülkeden 224 öğrenci katıldı. Program Beyoğlu İmam hatip Lisesi öğrencisi Selahattin Benli'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda açılış konuşmasını İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan yaptı. Ayhan, "Filistin'de, Gazze'de, Batı Şeria'da, Kudüs'te ve işgal altındaki bölgelerde işgalden dolayı hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anarak konuşmama başlamak isterim. Son üç günde özellikle Lübnan'da, Salih Aruri ve arkadaşlarının şehadeti, dün İran'da yapılan saldırı maalesef bizlerin acılarını kat be kat arttırıyor. Tabi Türkiyemizin geçen hafta verdiği şehitler var. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.

"GELDİĞİMİZ NOKTAYI TARTIŞMAMIZ GEREKİYOR"

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, "Birlikte hareket etmeye ihtiyacımız var, dayanışmaya ihtiyacımız var. İslam İşbirliği Teşkilatı, daha iyi nasıl çalışır, daha iyi bakanlar konferansına nasıl fikirler veririz diye çalışıyorsunuz burada. Teşkilatın kuruluş amacı işte Mescid-İ Aksa, kuruluş amacı Kudüs, kuruluş amacı Filistin, kuruluşunun üzerinden 55 yıl geçmiş. Sadece bu amaçla kurulmuş ama geldiğimiz noktayı hep beraber tartışmamız ve düşünmemiz gerekiyor. Hep beraber nasıl aktive edebiliriz buna bakmamız gerekiyor. Burada eminim ki bu kısır döngüden, İslam alemi, İslam ümmeti iyi yetişmiş gençleriyle, nitelikli gençleriyle, düşünen, üreten, çalışan gençleriyle çıkabilecektir. Bu yüzden de bunun sorumluluğu hem bugün bizlerde hem sizlerdedir diye düşünüyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakan yardımcısı Nazif Yılmaz ise, "Çocukluğumun, gençliğimin ilk evresi Afgan cihadıyla geçti. Derdik ki 'Afgan dağlarında kar kucak kucak, bizim evimiz ise yaz gibi sıcak', sonra Bosna savaşını yaşadık. 'Ey Papa, ey Patrik haçlarınızdan kan damlıyor' dedik. Broşürler dağıttık ve bir mücadeleye şahit olduk. Avrupa'nın merkezinde Srebrenitsa gibi nice katliamlara şahit olduk. Yine Çeçenistan'da Hattapları, Şamil Basayevlere, Cevher Dudeyevlere şahit olduk; ama açık söylemek gerekirse hayatımızda hiç bu kadar acze düştüğümüzü hatırlamıyorum. Şu anda sanki bir dünya esir ama sadece Gazze'deki insanlar bize izzeti öğretiyorlar ve onlar hürriyeti yaşıyorlar. Kudüs'ü, Filistin'i, Mescid-i Aksa'yı, Müslümanların izzetini ve onurunu gençlerin gönlünde yeniden ekmek ve bunu geleceğe hazırlayarak, 'Aziz gençler, bu kutsal emanet sizin omuzlarınızda yükselecek' diyerek bu gibi organizasyonları koordine eden bütün değerli dostlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

"İŞGALİ TERK EDECEKLER; ÖLDÜRMEYİ TERK EDECEKLER"

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez programın ardından Filistin'de yaşananlarla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı. Görmez, "Bizim neslimiz, gençlere güzel bir dünya bırakmadı. Ama siz sizden sonraki nesillere güzel bir dünya bırakabilirsiniz. Bunun için de güçlü bir tarih bilinci, bir medeniyet bilinci gerekiyor. Bunun için aynı zamanda daima istikbal, gelecek üzerinde planlar yapmanız gerekiyor. Bunu yapabilmek için de bilgi ve düşünceyle, hikmetle donanmak gerekiyor. Kalıcı barış iki şeye bağlıdır, birincisi siz gençler bunu sağlayacaksınız. İkincisi ise başkalarının vatanını çalanlar orayı terk edecekler. İşgali terk edecekler, öldürmeyi terk edecekler. İnsanlık gerçekten böyle bir vahşet görmedi.Bütün iyi değerleri yok ediyorlar, Gazze'de yaşanan savaş iyiliğe karşı açılmış bir savaştır" ifadelerini kullandı.