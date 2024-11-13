4. Uluslararası STK Fuarı İstanbul\'da

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İSLAM Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası STK Fuarı Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek. 21-23 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek fuar öncesinde basın açıklaması yapan İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal, "Fuar, altı ana başlık altında gerçekleştirilecek etkinlikler ve panellerle dikkat çekecek. Gazze'de yaşanan soykırım ve bölgede işlenen insanlık suçlarına dikkat çekmek amacıyla İslam dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarının ortak sesi olarak Gazze- İstanbul Deklarasyonu yayımlanacaktır" dedi.

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, (TGTV) 4. Uluslararası STK Fuarı öncesi basın açıklaması yaptı. 150 sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuarda, Ortadoğu'dan 23, Afrika'dan 15, Asya'dan 11 ve Batı ülkelerinden 6 uluslararası STK yer alacak. 4. Uluslararası STK Fuarıyla ilgili bilgileri İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) Genel Sekreteri Eyüp Akbal verdi.

'GAZZE-İSTANBUL DEKLARASYONU YAYIMLANACAK'

Genel Sekreter Akbal, fuarın hedefinin Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek olduğunu belirterek, "21-23 Kasım tarihleri arasında Atatürk Havalimanı C Terminali'nde düzenlenecek olan 4. Uluslararası STK Fuarı, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından organize edilmektedir. Türkiye'de 150 sivil toplum kuruluşu katılacak. Katılımcılar arasında az önce de arz ettiğim gibi Ortadoğu'dan 23, Afrika'dan 15, Asya'dan 11 ve batı ülkelerinden 6 STK da yer alacak. Fuarın ana hedefine gelince, 7 Ekim'den bu yana süregelen İsrail'in Gazze soykırımıyla başlayıp daha sonra Lübnan, Suriye üzerinden hegemonyasını devam ettirme amacına dönük Siyonist ideolojinin yol açtığı insan hakları ihlallerine dikkat çekmek, küresel sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek ve İslam dünyasında kardeşlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmektir. Ana tema ve etkinliklere gelince, fuarımız 6 ana başlık altında gerçekleştirilecek etkinlikler ve panellerle dikkat çekecek. Bunlardan bir tanesi de Gazze - İstanbul Deklarasyonu yayınlayacağız. Hazırlıkları tamamlandı fuarımızda onu deklare edeceğiz. Gazze'de yaşanan soykırım ve bölgede işlenen insanlık suçlarına dikkat çekmek amacıyla İslam dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarının ortak sesi olarak Gazze-İstanbul Deklarasyonu yayımlanacaktır. Bu deklarasyon, Siyonist ideolojinin bölgedeki tehlikelerine karşı uluslararası topluma güçlü bir uyarı niteliği taşımaktadır" dedi.

AİLE, GÖÇ VE İNSANİ KRİZLER, AFET PANELLERİ

Panellerde güncel konuların da ele alınacağını belirten Akbal, "Küresel tehditlere karşı aile yapısını koruma üzerine düzenlenen panelde, uzmanlar aile kurumunun güçlendirilmesi üzerine çözüm önerilerini tartışacaktır. Bu da İDSB'nin ana konularından bir tanesi. Afet durumlarında sivil toplum kuruluşlarının kamu kurumlarıyla koordinasyonunu ele alan bu panel, AFAD koordinatörlüğünde gerçekleştirilecektir ve afet yönetiminde işbirliği stratejilerine odaklanacaktır. Bir diğer panelimiz yine insanlık sorunlarıyla ilgili olan kısım; 'Göç ve İnsani Krizler' paneli. Artan savaşlar, afetler ve insani krizler nedeniyle yaşanan göç olgusunu ele alacak olan panel, kriz anlarında etkin koordinasyonun nasıl sağlanabileceğini tartışacaktır. Panelde, ulusal ve uluslararası STK'lar deneyimlerini paylaşacak ve kriz yönetimi konusunda çözüm önerileri sunacaktır. Afet durumlarında kullanılan müdahale araçlarının sergileneceği bu alan, ziyaretçilere afet yönetimi ve insani yardım çalışmaları hakkında bilgi sunacaktır. Sergi, özellikle gençlerde afet bilincini artırmayı ve yardımlaşma kültürünü güçlendirmeyi hedeflemektedir" diye konuştu.

'DAYANIŞMANIN VE KARDEŞLİĞİN SESİNİ HEP BİRLİKTE YÜKSELTELİM'

STK buluşmasına katılım için İstanbullu'lara çağrıda bulunan Akbal, "STKFest diye bir etkinliğimiz daha olacak, bu da gençlere yönelik bir etkinliğimiz. Gençlerin sivil toplum projelerine ilgisini artırmak amacıyla düzenlenecek atölyelerde, gençler STK'larla biraraya gelme fırsatı bulacak ve çeşitli konularda eğitim alacaklardır. Atölyeler; İnsanlık Vicdanı, Dil, Teknoloji, Afet ve İnsani Yardım temalarında gerçekleşecektir. Fuarın katkıları ve beklentiler konusuna gelince de; Uluslararası STK Fuarı, İslam dünyasında sivil toplum kuruluşlarının işbirliğini güçlendirmeyi, Gazze'deki soykırımı ve Siyonist ideolojinin etkilerini küresel ölçekte duyurmayı ve bölgesel dayanışmayı artırmayı hedeflemektedir. Fuar süresince, 32 panelist yer alacak, çeşitli atölye çalışmaları ve 20'den fazla etkinlik düzenlenecek; ayrıca afet yönetimi ve insani yardım alanlarında önemli bilgiler sunan bir saha sergisi de ziyarete açılacaktır. İDSB ve TGTV olarak tüm gönüllüleri, öğrencileri, gençleri ve İstanbulluları bu büyük STK buluşmasına davet ediyoruz. Gelin, dayanışmanın ve kardeşliğin sesini, İstanbul'dan dünyaya hep birlikte yükseltelim" ifadelerini kullandı.