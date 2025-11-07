4. Uluslararası Tarsus Festivali Açılış Töreni Düzenlendi - Son Dakika
4. Uluslararası Tarsus Festivali Açılış Töreni Düzenlendi

07.11.2025 19:54
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 4. Uluslararası Tarsus Festivali'nin açılışında kortej yürüyüşü düzenledi. Belediye Başkanı Vahap Seçer, etkinliklerin toplumsal barışı artırdığını vurgulayarak, Tarsus'un kültürel zenginliklerine dikkat çekti.

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Berkin GÜLSOY

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali Açılış Töreni öncesi kortej yürüyüşü düzenlendi. Belediye Başkanı Vahap Seçer, "İnsanların bir araya gelmesinden kim zarar görmüş ki? İşte bu tip etkinlikler insanları bir araya getiriyor, toplumsal barışı tahkim ediyor. Festivaller, konserler… Kafayı takanlar var bu işlere ama yanlış yoldalar. İnsanları bir araya getirmek, onları kaynaştırmak… Hayat sadece çalışmaktan ibaret değil. Hayat, dünyanın sorunlarını çekmekten -hele hele Türkiye gibi bir yerde yaşıyorsanız- ibaret değil. Hayatın farklı güzellikleri var. İşte onu yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kortejde yaptığı konuşmada Tarsus'un kültürel mirasına ve festivalin kente kattığı değere dikkat çekti. Seçer, şunları söyledi:

"Tarsus çok kadim bir kent. Kültürüyle, tarihi birikimiyle, her şeyiyle muazzam bir kent. Bu kente çok yakışır bir festival oluyor. Dördüncüsünü yapıyoruz. Her geçen yıl çok daha coşkulu hale geliyor. Tanındı, bilindi, kanıksandı. İnsanlar buraya geliyorlar. Tarsus'un muazzam bir gastronomisi var. Burada çok farklı uygarlıklar hüküm sürdüğü için, çok farklı medeniyetlerin tadını, damak zevkini, mutfağını bulmak mümkün. Ayrıca çok güzel bir tarihi dokusu var. Otantik bir havası var, sokaklarıyla. Muazzam bir şehir Tarsus.

Burada üç gün boyunca hem Mersin bölgesinden hem komşu illerimiz Adana, Konya; diğer taraftan Gaziantep'e kadar her bölgeden, hatta şimdi vatandaşlarla sohbet ederken Almanya'dan çok sayıda vatandaşımızın geldiğini gördüm. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den… Her yerden vatandaşlarımız burada. Bizim de hoşumuza gidiyor. Hem Tarsus ekonomisine önemli bir katkı sunuyoruz, hem tanıtımına hem sosyal yaşamına.

İnsanların bir araya gelmesinden kim zarar görmüş ki? İşte bu tip etkinlikler insanları bir araya getiriyor, toplumsal barışı tahkim ediyor. Festivaller, konserler… Kafayı takanlar var bu işlere ama yanlış yoldalar. İnsanları bir araya getirmek, onları kaynaştırmak… Hayat sadece çalışmaktan ibaret değil. Hayat, dünyanın sorunlarını çekmekten -hele hele Türkiye gibi bir yerde yaşıyorsanız- ibaret değil. Hayatın farklı güzellikleri var. İşte onu yaşatmaya çalışıyoruz."

Kaynak: ANKA

