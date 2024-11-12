Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Übeyit Emre, kırsal Yaban Mahallesi'nde banyoda elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › 4 Yaşındaki Çocuk Elektrik Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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