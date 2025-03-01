4 Yaşındaki Nazlı Şeşen Kayboldu, Arama Çalışmaları Başlatıldı

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DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, evinin önünde oynarken, kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'in bulunması için arama- kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Nazlı Şeşen'in son olarak evin önünden demiryoluna doğru yürüdüğü de bir evin kamerasına yansıdı. Nazlı'nın daha sonra yakındaki Aksu deresi üzerindeki köprüye yöneldiği; oradan da dereye düştüğünü değerlendiren, jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

İlçenin Kocabaş Mahallesi'nde yaşayan İsmail-Gülizar Şeşen çiftinin tek çocuğu olan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen öğlen saatlerinde kayboldu. Nazlı Şeşen'i bulamayan ailesinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada Nazlı Şeşen'in bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde, en son evinden çıkıp, evlerinin önündeki demiryolu üzerinde yürüdüğü ardından ortadan kaybolduğu belirlendi. Kamera görüntülerinde demiryolu üzerinde yürürken, Aksu deresi üzerindeki köprüye doğru yöneldiği için dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın balık adamları dereye girerek arama çalışması başlattı. Bu sırada Nazlı Şeşen'e ait dere kenarında terlik bulundu. Derenin debisi yüksek olduğu için Aksu deresini besleyen Akbaş barajında kapaklar kapatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nın Asayiş Komanda Timi, Honaz ilçe Jandarma Karakolu ekipleri ile jandarma arama köpeği de bölgeye gelerek arama çalışmalarına katıldı. Nazlı Şeşen'i bulmak için çok sayıda vatandaş arama çalışmalarına katıldı. Aramaların gece geç saatlere kadar devam edeceği öğrenildi.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,