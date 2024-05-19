41. Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüşü Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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41. Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüşü Coşkuyla Gerçekleşti

41. Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüşü Coşkuyla Gerçekleşti

NEW Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda New York'ta düzenlenen 41. Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüşü büyük coşku ve katılımla yapıldı.

19.05.2024 03:18
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NEW Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda New York'ta düzenlenen 41. Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüşü büyük coşku ve katılımla yapıldı.

ABD'de Türk diplomatların Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu tarafından ilk olarak 1981'de düzenlenen ve sonrasında gelenekselleşen yürüyüş ve sonrasındaki festivalde, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) New York Temsilcisi Mehmet Dana, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir ve Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür başta olmak üzere bir çok Türk sivil toplum örgütü lideri ve üyesi katıldı.

Türk-Amerikan toplumunun yanı sıra KKTC, Azerbaycan ve Türk dünyasından da yoğun katılımın olduğu etkinlikte, New York ve çevre eyaletlerden gelenler, geçit törenini izlemek için Madison Caddesi'nin kaldırımlarına sıralanırken, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonunun (TADF) organizesinde, taraftar dernekleri, Türk kültür organizasyonları ve Türkçe eğitim veren okulların öğrencileri yürüyüşe katılarak protokolü selamladı.

Madison 38. sokaktan başlayan yürüyüş, 25. sokaktaki Madison Meydanı Parkı'na kurulan konser alanındaki kutlamalarla devam ederken, misafirler, Türk sanatçıların ve folklor ekiplerinin performanslarıyla coşkulu saatler yaşadı.

Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan'ın kurucusu olduğu Anadolu Ateşi halk dansları grubunun sergilediği performansla coşkulu anlar yaşayan davetliler, Türk mutfağının çeşitli lezzetlerinden tatma şansı da yakaladı.

Ayrıca, etkinliğe, New York Polis Teşkilatı'nda (NYPD) görev yapan Türk polislerle NYPD bandosu da eşlik etti.

Türk toplumunun ABD'de kat ettiği mesafeye vurgu yapıldı

Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali'nin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, Türk-Amerikan toplumunun da ABD'de geldiği noktanın altını çizdi.

"Biz, Türkiye olarak, Amerika'daki Türk toplumunun bugüne kadar kat ettiği mesafeler ve ortaya koyduğu başarılardan gurur duyuyoruz." ifadelerine yer veren Önal, Türk-Amerikan vatandaşlarının, "siyaset, ekonomi ve kültür-sanat alanları başta olmak üzere, tüm alanlarda" etkin olmasını teşvik ettiklerini belirtti.

Washington Büyükelçisi, "Biz de Türkiye olarak ABD ile ilişkilerimizi, her alanda ilerletmek için bir çaba içerisindeyiz. Burada Türk-Amerikan toplumunun desteği ve katkısı son derece önemlidir." diye ekledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise festival alanında izletilen video mesajında, anavatanıyla bağlarını koparmayan Türk-Amerikan toplumunun, "Türk milletinin birer temsilcisi ve birer vatandaş diplomat" olarak görüldüğünü ifade etti.

Altun, barış, demokrasi ve refah konusunda ortak bakış açısına sahip ve yaklaşık 70 yıldır müttefiklik ilişkisi içerisinde bulunan iki ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel anlamda daha yakın ilişkiler tesis etmesinin Türk-Amerikan halkının katkılarıyla mümkün olacağının altını çizdi.

New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de Türk Günü Festivali'nde aynı zamanda her sene, Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele için Samsun'a çıkışının yıl dönümünde kutlandığını hatırlatarak, Türk-Amerikan toplumunun 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Özgür, "Ortak vatan sevgimizi, özlemimizin ve bizleri birbirimize yaklaştıran ortak kültürümüzün böyle güzel bir etkinlikte dile getirmemizin manası hem bizler için hem de bizleri takip eden çevreler için büyüktür." dedi.

"41 kere maşallah"

Festival sonunda sahneye çıkan sanatçı Rafet El Roman, New York'taki kutlamanın 41 yıldır yapıldığını öğrenince "41 kere maşallah" diyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dün gece New Jersey'de düzenlenen Türk Günü Yürüyüşü Balosu'nda da bir konser veren Rafet El Roman, yorgunluğuna ve başlayan yağmura aldırış etmeden, şarkılarıyla hayranlarına coşkulu dakikalar yaşattı.

Öte yandan, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ve yıllar önce Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Pınar Ayhan da sahne aldıkları festivaldeki performanslarıyla büyük alkış aldı.

ABD'de, Türk diplomatın Ermeni terör örgütü ASALa tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla ilk olarak 1981'de düzenlenen yürüyüş, sonraki yıllarda Türk kültürünün tanıtıldığı geleneksel bir kutlamaya dönüşmüştü.

Kaynak: AA

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