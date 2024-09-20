41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı

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Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuar"ı, 2- 10 Kasım'da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Yurt içi ve yurt dışından yayınevleri, yazarlar ve okurların bir araya geleceği fuarın onur konuğu ülkesi Azerbaycan, onur yazarı ise çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinden Yalvaç Ural olarak belirlendi.

Bu yıl ayrıca "Çocukluk Şenliktir!" ana temasını taşıyan fuarın ayrıntıları, Rami Kütüphanesi'nde yapılan basın toplantısında anlatıldı.

Etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Türkiye'de yayıncılık sektörünün, birlikte çalışma kültürünün gelişmesi ve güçlenmesiyle birlikte yurt içinde ve yurt dışında önemli hızla genişlediğini söyledi.

Beyoğlu, geçen yıl yaklaşık 100 bin yeni kitabın yayımlandığına dikkati çekerek, "Güçlenen yayıncılık sektörünün arzıendam ettiği en önemli yerlerden birisi de kuşkusuz Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'dır. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak fuarın ilk üç gününde gerçekleştirdiğimiz uluslararası bölümde bize destek oldukları için düzenleyenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

TEDA Çeviri ve Yayım Destek Programı ile bu zamana kadar 4 bin 122 eserin 95 ülkede yayınlanmasını sağladıklarını aktaran Beyoğlu, yayıncılık sektörünün kamu ve sivil bütün paydaşlarıyla birlikte başarıyla yürünen yolda olduğunu ifade etti.

"400'ün üzerinde etkinlik yapılacak"

TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü de fuarın 50 bin metrekarelik kapalı alanda gerçekleştirileceğini belirterek, "1000'e yakın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu fuara iştirak ediyor. Bu bakımdan da bölge coğrafyası içerisinde sektörün en büyük fuarına hep birlikte ev sahibi olacağız." diye konuştu.

Fuar kapsamında 400'ün üzerinde etkinlik yapılacağına işaret eden Ersözlü, şunları kaydetti:

"Türkiye'den ve dünyadan 3 bin civarında nadide insan, yazar, şair, kültür ve edebiyat dünyamızın önemli simaları TÜYAP'ta bizlerle olacaklar. Bu yılki temamız 'Çocukluk Şenliktir' şeklinde. Bu tema üzerinde kurgulanmış yoğun bir etkinlik programımız olacak. Dokuz gün boyunca çocuklarımıza, öğrencilerimize, yaşlılarımıza, emeklilerimize, engellilerimize fuarımız ücretsiz olacak. Milli Eğitim Müdürlüklerimiz vasıtasıyla da öğrencilerimizin fuar alanına konforlu bir şekilde gelip gitmeleri için de bir imkan sağlanacak."

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ve Azerbaycan Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Müdürü Arif Marifli de toplantıda konuştu.

"Yapay Zeka ve Robotik Uygulamalar", "Fantastik Edebiyat Günü", "Polisiye Günü", "Manga - Anime - Roman Kahramanları Günü", "Yaratıcılık ve Tasarım - Hayal Et" gibi başlıklara sahip etkinliklerle zenginleştirilecek fuarda "İş'te Kitap", "İçinden Lezzet Geçen Kitaplar" adlı tematik söyleşiler, imzalar ve paneller yapılacak.

Dünya edebiyatının önde gelen isimleri fuarda

Fuar kapsamında, 2, 3 ve 4 Kasım tarihlerinde açık olacak uluslararası salonda bu sene yurt dışından Romanya, İran, Hırvatistan, Çin, İngiltere'den yayınevleri yer alacak ve önemli telif anlaşmalarına imza atacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen ve kısa adı "TEDA" olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi kapsamında ise yurt dışından farklı ülkelerden gelecek yayıncılar, katılımcı yayınevleri temsilcileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirecek, telif alışverişinde bulunacak.

Fuarın uluslararası konukları arasında Vladimir Tumanov, Benji Davies, Dimitris Sotakis, Carlos Fonseca ve Adam Fawer yer alıyor.

İllüstratörler Duvarı, yayıncılık sektörüne yeni yetenekler kazandıracak

Etkinlik kapsamında, fuar alanında ilgili bölüm öğrencilerinin ve illüstratörlerin çalışmalarını sergileyebileceği "İllüstratörler Duvarı" hazırlanacak. Duvarda, illüstratörler çalışmalarını sektör ilgililerine tanıtma imkanı bulurken, yeni iş imkanları için de fırsat yakalayabilecek.

Yayıncılık endüstrisinin büyük ilgi gösterdiği fuarda özellikle gençlik ve çocuk yayıncıları temsilcileri, sunulan portfolyoları inceleyerek yeni yetenekleri keşfedebilecek.

Fuarla ilgili etkinlik listesi, imza günleri ve detaylı bilgiye "www.istanbulkitapfuari.com" adresinden erişilebilecek.