41 yıl sonra gazi ünvanını aldı - Son Dakika
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41 yıl sonra gazi ünvanını aldı

41 yıl sonra gazi ünvanını aldı
23.06.2026 14:21
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1985'te askerlik görevi sırasında geçirdiği kaza sonucu bir gözünü kaybeden Yahya Avşan, 41 yıl sonra gazi ünvanını alarak haklarına kavuştu. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nin girişimleriyle başlatılan süreç sonuçlandı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 1985 yılında vatani görevini yaparken geçirdiği kaza sonucu bir gözünü kaybeden Yahya Avşan, 41 yıl sonra 'gazi' ünvanını alarak haklarına kavuştu.

1985 yılında Silopi'de jandarma er olarak askerlik görevini yaparken kaza geçiren Yahya Avşan, gözünden yaralandı. Görev başında düşüp gözüne batan cisimden dolayı bir süre tedavi gören Avşan, taburcu olmasının ardından 1986'da birliğinden terhis edildi. Avşan, terhis olduktan sonra resmi bir kurumda kamu görevlisi olarak çalıştı. Geçen yıl Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi tarafından Avşan'ın gazi ünvanı alması adına yasal süreç başlatıldı. Müracaatlar sonrası Yahya Avşan, terhis olduktan 41 yıl sonra gazi ünvanını elde etti ve gazilik haklarını almaya başladı.

'41 YIL SONRA AİLEMİZE KATILDI'

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, "Yahya Avşan, 1986 yılından bugüne kadar tek gözüyle yaşadı. Devlet kurumunda göreve başladığı için gazi işlemleri yapıp yapmamakta kararsız kalmış, müracaat etmemişti. Biz geçen zaman içerisinde kendisiyle tanıştık. Geçen yıl müracaatlarımızı yaptık ve bu hafta gazi olarak artık devletimiz tarafından hakları teslim edilmeye başlandı. 41 yıl sonra bizim camiamıza, ailemize katıldı. İnşallah uzun yıllar gazi olarak yaşar, bu şerefli ünvanı çocuklarına, torunlarına miras bırakır" dedi.

Kaynak: DHA

Türkiye, Şırnak, Silopi, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel 41 yıl sonra gazi ünvanını aldı - Son Dakika

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