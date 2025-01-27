41 Yıl Sonra Gündem Olan Türkü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

41 Yıl Sonra Gündem Olan Türkü

41 Yıl Sonra Gündem Olan Türkü

Arzu Zorer Üzan'ın 'Heybeler Bellerde' türküsü sosyal medyada büyük ilgi gördü, yeniden gündem oldu.

27.01.2025 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın İpekyolu ilçesinde müzik öğretmeni Arzu Zorer Üzan'ın, 41 yıl önce koro eşliğinde seslendirdiği yöreye ait "Heybeler Bellerde" türküsü sosyal medyada gündem oldu.

İlçedeki TEV-İfakat Yavuz Ortaokulu'nda görevli Üzan'ın 1984'te koro eşliğinde TRT Müzik kanalında seslendirdiği türkü, yaklaşık bir ay önce TRT Arşiv'in sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Büyük beğeni toplayan türkü, birçok kişi tarafından paylaşılınca sosyal medyada gündem oldu.

Türküyü seslendiren korodaki Üzan, gazetecilere, türkünün yeniden gündeme gelmesinden dolayı heyecanlandığını söyledi.

Yıllar sonra aynı türküyü seslendiren Üzan,"Bu, bir Van türküsü. Bu türkü tescilli bir eser. Türkünün 41 yıl sonra gündem olması beni hem şaşırttı hem de mutlu etti. Bu videoyu 10 yıl önce de paylaşmıştım ancak o dönemde bu kadar fazla yayılmamıştı. Sadece Van'da tanınan ve Vanlılar tarafından beğenilen bir videoydu. Şu an ise Türkiye'den ve bazı ülkelerden mesajlar alıyorum." dedi.

Türkünün yeni versiyonunun yeniden çekileceğini aktaran Üzan, şunları kaydetti:

"İnsanlardan güzel geri dönüşler alıyorum. Yorumlar beni mutlu ediyor. Ayrıca çocukluğumu tekrar görmek ve o anları yaşamak büyük bir özlem. Bence insanlarımızın yoz müzikten uzaklaşmak istemeleri, videodaki çocukların masumiyeti, özgüven duygusu, içtenliği ve neşeleri bu ilginin temel sebebi. Videodaki çocukların güzel enerjisi, izleyenlere o kadar güçlü bir şekilde yansımış ki bu yüzden bu kadar ilgi gördüğünü düşünüyorum."

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Kültür Sanat, İpekyolu, Güncel, Medya, Müzik, Yaşam, Trt, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel 41 Yıl Sonra Gündem Olan Türkü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:21 Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden pankart: Şunu ger biraz Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
13:45 Otel faciasında skandal ifade Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş
13:44 Bursa’da korkutan deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
21:39 İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı
21:29 En-Nesyri, Avrupa’da zirveye oturdu En-Nesyri, Avrupa'da zirveye oturdu
21:20 Adana’da korkutan görüntü Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı Adana'da korkutan görüntü! Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı
21:11 Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
21:02 Fenerbahçe, Göztepe’yi sahasında 3-2 yendi Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi
20:56 Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare’de katıldı Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 16:31:21. #1.12#
SON DAKİKA: 41 Yıl Sonra Gündem Olan Türkü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.