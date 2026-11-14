41 yıllık görevini tamamlayan müdür Delice'ye öğrencileri gözyaşları içinde veda etti - Son Dakika
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41 yıllık görevini tamamlayan müdür Delice'ye öğrencileri gözyaşları içinde veda etti

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41 yıllık görevini tamamlayan müdür Delice\'ye öğrencileri gözyaşları içinde veda etti
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İzmir Gaziemir'de Sabiha Gökçen İlkokulu'nda müdürlük yapan Recep Delice, 41 yıllık meslek hayatını tamamlayıp yaş haddinden emekliye ayrıldı. Okul yönetimi, meslektaşları ve öğrencilerin düzenlediği uğurlama töreninde Delice'ye sarılan öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı.

İZMİR'de 41 yıllık meslek hayatını tamamlayarak yaş haddinden emekli olan Sabiha Gökçen İlkokulu Müdürü Recep Delice (65), öğrencileri tarafından gözyaşlarıyla uğurlandı. Duygu dolu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gaziemir ilçesinde 41 yıllık eğitim hayatını tamamlayan Sabiha Gökçen İlkokulu Müdürü Recep Delice, yaş haddinden emekli oldu. Eğitim hayatının 11 yılını öğretmen, 30 yılını da idareci olarak geçiren Delice için okul yönetimi, meslektaşları ve öğrencileri sürpriz bir uğurlama töreni düzenledi. Çiçeklerle ve alkışlarla uğurlanan Delice, öğrencilerine ve çalışma arkadaşlarına tek tek veda ederken, duygusal anlar yaşandı. Öğrenciler, gözyaşlarına hakim olamadı. Bazı öğrenciler ise Delice'ye sarılıp gözyaşı döktü. Duygu dolu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: 41 yıllık görevini tamamlayan müdür Delice'ye öğrencileri gözyaşları içinde veda etti - Son Dakika
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