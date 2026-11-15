43 ilin kilit kavşağı Kırıkkale\'de ticari araçlara kış lastiği denetimi başladı

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla denetim gerçekleştirildi.

Yük ve yolcu taşıyan ticari araçları kapsayan uygulamanın başlamasıyla Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki kontrol noktasında denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lastiklerin diş derinliklerini ölçtü.

Yetkililer, yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlarda uygulamanın zorunlu olmamasına karşın can güvenliği ve sorunsuz seyahat için kış lastiği kullanılmasını önerdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Ekipler Amiri Komiser Hamza Küçükseymen, gazetecilere, 15 Kasım 2026 ile 15 Nisan 2027 tarihleri arasında zorunlu kış lastiği uygulamalarına başladıklarını söyledi.

Kırıkkale'nin 43 ilin geçiş noktasında bulunduğunu vurgulayan Küçükseymen, binlerce sürücünün kenti kullanarak diğer illere seyahat ettiğini söyledi.

"Kilit kavşak"ta alınan tedbirlerin sadece Kırıkkale'yi değil tüm vatandaşları ilgilendirdiğini belirten Küçükseymen, şunları kaydetti:

"Şunu özellikle vurgulamak istiyorum, kış lastiği kullanımı yasal bir zorluk olmasının yanı sıra özellikle can ve mal güvenliği açısından tüm vatandaşlarımızı yakından ilgilendiriyor ve hayati önem taşıyor. Kış lastiği kullanımı ıslak ve karlı zeminlerde sağlam bir yol tutuşu ve daha güvenli bir sürüşe de imkan sağlıyor. İl Emniyet Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz denetimlerde temel amacımız insanlara ceza yazmak değil, kazaları önlemek ve vatandaşlarımızın sağ salim evlerine, sevdiklerine ulaşmalarını sağlamak. Tüm sürücülerimizden ricamız kış şartlarında hazırlıklı olmaları ve trafik kurallarına titizlikle uymaları. Unutmayalım, trafikte güvenlik hepimizin sorunudur."

Otobüsle seyahat eden yolculardan emniyet kemeri takmalarını isteyen ekipler, sürücülerden ise bu konuda hatırlatmalarda bulunmalarını istedi.