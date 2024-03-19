43. İstanbul Film Festivali'nde Musikişinas Bölümü Yer Alacak - Son Dakika
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43. İstanbul Film Festivali'nde Musikişinas Bölümü Yer Alacak

43. İstanbul Film Festivali\'nde Musikişinas Bölümü Yer Alacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 43. İstanbul Film Festivali, 17-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin özel bölümü olan Musikişinas, dünya çapında müzik tarihine yön vermiş isimlerin hikayelerini beyazperdeye taşıyacak. Stop Making Sense, Ryuichi Sakamoto: Opus, Dimitris Skyllas: afterpop, Gloria! ve Bolero adlı filmler seçkide yer alacak.

19.03.2024 15:33  Güncelleme: 15:35
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İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) düzenlediği "43. İstanbul Film Festivali", 17-28 Nisan'da sinemaseverleri ağırlayacak.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, izleyiciler ve müzik tutkunları için festivalin özel bölümü olarak kabul edilen "Musikişinas", festivalde yeniden yer alacak.

Dünya çapında müzik tarihine yön vermiş isimlerin hikayelerini beyazperdeye taşıyan Musikişinas bölümü, müziği hayatlarının ayrılmaz bir parçası olarak görenlerin öykülerini bir araya getiriyor.

"Stop Making Sense", "Ryuichi Sakamoto: Opus", "Dimitris Skyllas: afterpop", "Gloria!" ve "Bolero" adlı filmler seçkide yer alan yapımlar arasında yer alacak.

Kaynak: AA

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