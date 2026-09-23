436 sanıklı İmamoğlu davasının 86. duruşması UYAP sorunu nedeniyle bugün bitirildi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 57'si tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 86. duruşması sona erdi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, öğle arasının ardından salona gelen kalem personeli, UYAP'ta yaşanan sorun nedeniyle duruşmanın bugün bitirildiğini söyledi.

Yargılama yarın tutuksuz sanıkların savunmasının alınmasıyla devam edecek.

Bu arada duruşmada, 7 tutuksuz sanığın savunmasının da alınmasıyla davada toplam 254 tutuksuz sanığın savunması tamamlanmış oldu.