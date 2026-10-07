45 suçtan aranan, 8 yıl kesinleşmiş hapsi olan hükümlü Edirne'de JASAT'a yakalandı

Edirne'de 45 ayrı suçtan aranan ve hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu dolandırıcılık ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 45 ayrı kaydı bulunan D.A'nın yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlendi.

JASAT ekiplerince Edirne'de yakalanan D.A'nın hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.