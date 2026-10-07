45 suçtan aranan, 8 yıl kesinleşmiş hapsi olan hükümlü Edirne'de JASAT'a yakalandı

45 suçtan aranan, 8 yıl kesinleşmiş hapsi olan hükümlü Edirne'de JASAT'a yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de dolandırıcılık ve hırsızlık başta olmak üzere 45 ayrı suç kaydı bulunan hükümlü, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken JASAT ekiplerince yakalandı. Hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Edirne'de 45 ayrı suçtan aranan ve hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu dolandırıcılık ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 45 ayrı kaydı bulunan D.A'nın yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlendi.
JASAT ekiplerince Edirne'de yakalanan D.A'nın hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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