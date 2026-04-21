45 Şüpheli Tutuklandı: Büyük Dolandırıcılık Operasyonu

Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen "zimmet", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda gözaltına alınan, aralarında bir lisenin müdürünün de bulunduğu 45 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Demre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "zimmet", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler yaptıkları çalışmada, meslek lisesi müdürü M.Ş'nin de aralarında bulunduğu şüphelilerin, okulda görevli öğretmenlerin maaş ve ek ders ödemelerinden rızaları dışında para kestiklerini, emekli öğretmenleri çalışıyor gibi gösterdiklerini, eğitim hazırlık ödeneği almak için sahte belge oluşturduklarını ve stajyer öğrenci çalıştıran işletmelere verilen devlet desteğini sahte işletmeler üzerinden kendi ve işbirliği yaptıkları kişilerin hesaplarına aktararak toplam 52 milyon 344 bin 670 lira kamu kaynağını zimmete geçirdiklerini tespit etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i, savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 18'i tutuklandı, 26'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.