47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 47 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Bakan Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36'sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 47 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Işıkhan'ın sosyal medya hesabından " Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36'sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" notu düşerek yaptığı paylaşım şöyle:
"3 adet kanser ilacı, 3 adet mültiple skleroz, 1 adet immunosupresan, 7 adet antibiyotik, 6 adet kan ürünü ve 3 adet diyabet ilacı, 36 adedi yerli olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine ekledik."
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftası yarın yapılacak maçlarla tamamlanacak. Fenerbahçe Alagöz Holding liderliğini garantileyerek play-off'a kalırken, çeyrek finale kalmayı garantileyen diğer takımlar Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, OGM Ormanspor, Beşiktaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇBK Mersin ve Nesibe Aydın oldu. Play-off'a son bilete ise Melikgazi Kayseri Basketbol ya da BOTAŞ aday olacak.
Gaziantep'te yaşanan depremler nedeniyle işine 3 gün gidemeyen ve kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkarılan bir işçi, hukuk mücadelesi sonucunda kazandı. İş Mahkemesi, işçinin devamsızlığının makul ve mazur görülebilecek nedenlere dayandığını belirterek işverenin iş akdini haklı gerekçeyle sonlandıramadığını ifade etti. İşçi, yaklaşık 70 bin lira kıdem tazminatını faiziyle birlikte almaya hak kazandı.
Karaisalı Kaymakamlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilere iftar verdi. Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur, Çeceli Kadın, Gençlik ve Kültür Evi'nde düzenlenen iftarda şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. Programda şehitler için dua edildi ve Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan ile kent protokolü de iftara katıldı.
Alman otomobil devi Volkswagen Grubu, bünyesindeki markalar arasında yaygın yazılım sorunlarıyla karşı karşıya. Bu sorunlar, müşteriler tarafından ciddi şekilde eleştiriliyor ve markanın prestiji için bir tehdit oluşturuyor. Son zamanlarda, VW Grubu'nun birçok modelinde, özellikle infotainment sistemlerinde ciddi hatalar rapor ediliyor. Bu durum sürücüler için rahatsız edici olmasının yanı sıra güvenliği de tehdit ediyor. Sürüş yardım sistemleri, acil frenleme, şerit takip asistanları ve trafik işareti tanıma gibi önemli özelliklerde hatalar meydana geliyor. Volkswagen Grubu, bu sorunları çözümlemek için yoğun çaba sarf etmek zorunda.
HONOR, sağlık ve spor tutkunları için tasarlanmış yeni akıllı saati HONOR Watch GS 4 modelini duyurdu. Şık tasarımı ve geniş sağlık ve spor özellikleriyle dikkat çeken saat, kullanıcılara yüksek performans ve uzun pil ömrü sunuyor. HarmonyOS 2.0 işletim sistemi, 1.43 inç AMOLED ekran, 100'den fazla spor modu gibi özelliklere sahip olan HONOR Watch GS 4, 138 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerindeki adreslerde nesli tehlike altındaki hayvanların tahnit edildiği bilgisine ulaştı. Operasyon sonucunda şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda 405 parça hayvan ve bitki türü ele geçirildi. Şüpheli hakkında kaçakçılıkla mücadele ve CITES'e aykırılık suçlarından işlem başlatıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür ve sanat takvimi kapsamında Dr. Senai Demirci ve sanatçı Eşref Ziya'yı Diyarbakırlılarla buluşturdu. Senai Demirci 'Ümmet Coğrafyası' üzerine söyleşi gerçekleştirirken Eşref Ziya ise sevilen ezgilerini seslendirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Pakistan arasında gerçekleştirilen CİNNAH-2024 tatbikatından fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaştı. Tatbikat, Isparta'daki Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda eş zamanlı olarak icra edildi.
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Bodrum'da kadınlarla bir araya gelerek seçildikleri takdirde Muğla'da kadınlara pozitif ayrımcılık yapılacağını ve belediyede kadın çalışan oranını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Ayaydın, ayrıca kadınların istihdama daha çok katılmalarını sağlamak için kreşler yapacaklarını ve şiddet gören kadınlara avukat desteği sağlanacağını belirtti.
Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 31.726'ya, yaralı sayısı ise 73.792'ye yükseldi.
Zonguldak Kömürspor'un 87 yaşındaki fanatik taraftarı Bilal Aykın, takımının son dakikada bulduğu golle galibiyeti gözyaşları içerisinde izledi. Bu anlar izleyenleri duygulandırdı.
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