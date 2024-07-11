47 Yıllık Demir Ustası Mesleğini Teslim Edecek Çırak Bulamıyor - Son Dakika
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47 Yıllık Demir Ustası Mesleğini Teslim Edecek Çırak Bulamıyor

Osmaniye'de 47 yıldır demir dövme mesleğini sürdüren Adem Kekik, mesleğini devam ettirecek çırak bulamadığı için endişeli. Unutulmaya yüz tutmuş demir dövme ustalığını yaşatmaya çalışan Kekik, mesleğin son ustalarından olduğunu belirtiyor. Sıcak havaya rağmen mesleğini sürdüren Kekik, çeşitli ürünler üretmeye devam ediyor. Ancak yeni yetişen çırakların olmaması mesleğin geleceği konusunda endişeleri artırıyor.

11.07.2024 20:39
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47 yıllık demir ustası, alev başında yaptığı mesleğini teslim edecek çırak bulamıyor

OSMANİYE - Osmaniye'de 12 yaşında başladığı sıcak demir dövme mesleğini 47 yıldır devam ettiren Adem Kekik, mesleğini emanet edecek çırak bulamadığı için mesleğe hayat vermeye çalışıyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sıcak demir ustalığı yapan 59 yaşındaki Adem Kekik, 12 yaşında başladığı mesleği olan demir dövme mesleğini severek devam ettiriyor. Unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan demir dövme ustalığını hala yaşatmaya çalışan Kekik, artık çırak yetişmediğini, meslekteki son ustalardan olduğunu dile getiriyor. Mesleğini sıcak havaya rağmen ateşin başında yorulmadan sürdüren Adem Kekik, dükkanında ısıttığı kızgın demiri örs üzerinde çekiçle döverek balta, orak ve köylülerin siparişi üzerine çeşitli ürünlere dönüştürüyor.

Sıcak havaya rağmen ocak başında bitmek üzere olan mesleğini ayakta utmak istediğini söyleyen Adem Kekik, "Ben bu mesleği 47 seneden beri yapıyorum, 12 yaşında başladım ben bu mesleğe burada tahra yaparım, palta yaparım, kazma yaparım, orak yaparım makasla yaparım. Bizim mesleğimiz bitmek üzere 4-5 tane arkadaş kaldık. Yeni yetişenler yok, bu mesleği görüp bitiyor. Bizden sonra gelecek yok, biz eskiden mesela orak yapardık, kalitçi yapardık, vatandaş ekim biçerdi, şimdi ekim biçenler kalmadı. Üzülüyorum ya, bu meslekler bitiyor ama sabah bir gün vatandaşlar gelecek, bizim gibi usta arayacak, bulamayacak. Yaptığımız ürün fabrika yapımı değil, biz kendimiz imalat ediyoruz, kendi gücümüzle büküyoruz, makasla yapıyoruz. Ama şimdi fabrikanın yaptığı çalışmıyor vatandaş da geri gelip mesela tekrar gelir bize şey yapıyor, diyor ki çelik olsun, senin yapım olsun istiyor. Ama bizden sonra kim yapacak, çırak bulamıyoruz. Yani bu bizden sonra meslek yok, bu meslek bitiyor. Yani bu meslek zor 40 derece, 50 derece sıcaklıkta biz ateş başında bu mesleğe yürütüyoruz. "dedi.

Kaynak: İHA

Osmaniye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 47 Yıllık Demir Ustası Mesleğini Teslim Edecek Çırak Bulamıyor - Son Dakika

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