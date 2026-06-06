48 Gözaltı, 36 Tutuklama: Göçmen Kaçakçılığına Darbe - Son Dakika
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48 Gözaltı, 36 Tutuklama: Göçmen Kaçakçılığına Darbe

06.06.2026 10:27
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Jandarma, 24 ildeki operasyonlarda 48 göçmen kaçakçısını yakaladı, 36'sı tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı, göçmen kaçakçılarına yönelik 24 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 48 zanlıdan 36'sının tutuklandığını bildirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ağrı, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Şanlıurfa, Van ve Iğdır'da düzenlenen operasyonlarda 48 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Operasyonlarda 118 araç ile 9 bot ve motora el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 36'sı tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye alınan tedbirlerle aralıksız devam edildiği vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde mücadele azim ve kararlılıkla sürecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 48 Gözaltı, 36 Tutuklama: Göçmen Kaçakçılığına Darbe - Son Dakika

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