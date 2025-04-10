485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Başladı

Manisa'nın kültürel zenginliğini simgeleyen 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, UNESCO'nun Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alıyor. Festival, kadınların emeğiyle hazırlanan sekiz ton mesir macununun dağıtımıyla coşkuyla devam edecek.

10.04.2025 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde saçılacak sekiz ton mesir macunu, geleneksel yöntemlerle ve kadınların emeğiyle hazırlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Mesir, sadece bir şifa geleneği değil; aynı zamanda dayanışmanın, birlikteliğin ve kadim değerlerimizin simgesidir. Bu festivalin her aşamasında kadın emeğinin ön planda olması ise ayrı bir gurur kaynağı" dedi.

UNESCO'nun Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 21 Mart'ta düzenlenen karma töreniyle başladı. Festival coşkusu, 27 Nisan Pazar günü yapılacak saçım töreni ile zirveye ulaşacak.

Festivalde dağıtılacak sekiz ton mesir macununun üretim süreci de Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği imalathanesinde devam ediyor. Üretiminden paketlenmesine kadar tüm aşamalarında kadın emeğinin öne çıktığı imalathanede, geleneksel yöntemlerle hazırlıklar sürdürülüyor.

Zeyrek de festivalin şehir için taşıdığı öneme dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"485 yıldır süregelen bu köklü geleneği yaşatmak, sadece Manisa'nın değil, Türkiye'nin kültürel zenginliğini dünyaya tanıtmaktır. Mesir, sadece bir şifa geleneği değil; aynı zamanda dayanışmanın, birlikteliğin ve kadim değerlerimizin simgesidir. Bu festivalin her aşamasında kadın emeğinin ön planda olması ise ayrı bir gurur kaynağı. Mesir Festivali, Manisa'nın kalbidir. Bu yıl da aynı heyecan ve coşkuyla tüm halkımızı bu büyük buluşmaya davet ediyorum. Hep birlikte bu mirası gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Festival haftası boyunca tarih söyleşilerinden sanat sergilerine, çocuk atölyelerinden halk konserlerine kadar birbirinden değerli onlarca etkinlikle Manisa'nın her köşesi bir bayram havasına bürünecek. Spor, sanat ve kültür dolu bu dolu dolu programla Mesir Festivali, her yaştan ziyaretçiyi Manisa'da buluşturacak. Manisa'nın tarihine, kültürüne ve insanına yakışır uluslararası bu büyük organizasyonda herkesi aramızda görmek istiyoruz."

Hazırlıkların son hızıyla devam ettiğini belirten Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Tanık ise şu bilgileri verdi:

"Bu yıl sekiz ton mesir macunu hazırlıyoruz geleneğe en yakın şekilde. Tamamlanma aşamasına geldi. Mesir, 485 yıllık bir gelenecek ve Manisa için çok önemli bir tanıtım aracı, Manisa'nın bayramı. Bu hafta içerisinde herkese hitap edecek çok güzel etkinlikler hazırlanıyor. Belediyemizin bununla ilgili çok güzel çalışmaları var Festivallerin şehre katkısı çok büyük. Sosyal anlamda, kültürel anlamda, ekonomik anlamda şehrin canlanmasına sebep oluyor. 500'e yakın yabancı misafirlerimiz gelecek. Halk konserleri olacak. 23 Nisan'da bu haftanın içerisine giriyor."

Mesir'in artık UNESCO'nun Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girdiğini de kaydeden Dernek Başkanı Tanık, "Coğrafi işareti alındı. Kasım ayında da 28'inci ürün olarak AB coğrafi işaretini alarak bu geleneği ve bu inanışı destekliyoruz. Katkı veren herkese şahsım ve derneğim adına çok teşekkür ediyorum. Birlikte ne kadar katkı sağlarsak bunu yeni nesillere çok iyi bir şekilde ulaştırabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Binlerce kişinin kendiliğinden toplanarak şifalı olduğuna inanılan mesir macunlarını kapmak için birbirleriyle mücadele ettiğini kaydeden Tanık, "Dünyada örneği yok. 500 yıla yakın bir gelenek. Bunu da bugünlere getiren içinde barındırdığı şifa, barış, kardeşlik ve sevgi. Sultan Camii'nden sadece mesir macunu saçmıyoruz, bütün bu duygularla birlikte vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Bey'e, ilçe belediyelerimize, Valiliğimize, bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Mesir Macunu Festivali, Kültür Sanat, Etkinlik, Festival, Ekonomi, Unesco, Manisa, Turizm, Güncel, Kültür, Sanat, Miras, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB protestolarında tutuklanan 5 kişi için tahliye kararı İBB protestolarında tutuklanan 5 kişi için tahliye kararı
’Demek herkes beni arıyo. Bu gece şehre inecem’ paylaşımı yapan 3 firariyi polis yakaladı 'Demek herkes beni arıyo. Bu gece şehre inecem’ paylaşımı yapan 3 firariyi polis yakaladı
Avrupa Birliği, Ukrayna’nın yeniden inşaası için 300 milyon euro finansman sağlayacak Avrupa Birliği, Ukrayna'nın yeniden inşaası için 300 milyon euro finansman sağlayacak
’İBB aracı ile insan kaçakçılığı’ haberlerine belediyeden yanıt 'İBB aracı ile insan kaçakçılığı' haberlerine belediyeden yanıt
İspanyollar duyurdu Galalatasaray, Türk futbol tarihinin en pahalı transferini yapmaya hazırlanıyor İspanyollar duyurdu! Galalatasaray, Türk futbol tarihinin en pahalı transferini yapmaya hazırlanıyor
Bahçeli’nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
Sakarya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı
ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz

16:16 Eski Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal için 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal için 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi
15:55 İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi
14:09 Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
14:04 Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
13:13 13 yıl sonra bir ilk Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe’de bir araya geldi 13 yıl sonra bir ilk! Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe'de bir araya geldi
22:37 Kerem ve Orkun, Portekiz Süper Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi Kerem ve Orkun, Portekiz Süper Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
22:08 19 yaşındaki genç anne çocuğuyla birlikte sırra kadem bastı 19 yaşındaki genç anne çocuğuyla birlikte sırra kadem bastı
21:53 Kedinin caminin asma tavanını yıkarak aşağı düştüğü anlar kamerada Kedinin caminin asma tavanını yıkarak aşağı düştüğü anlar kamerada
21:42 Serdar Aziz’in menajerinden futbolu bırakacağı yönündeki iddialara yanıt Serdar Aziz'in menajerinden futbolu bırakacağı yönündeki iddialara yanıt
21:39 Trump’ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş Trump'ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş
21:37 Almanya’da koalisyon hükümeti için anlaşma sağlandı Almanya'da koalisyon hükümeti için anlaşma sağlandı
21:05 Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı
21:05 Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 16:59:30. #7.13#
SON DAKİKA: 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement