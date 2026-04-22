22.04.2026 15:15  Güncelleme: 15:49
486'ncı Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında Manisa Gastronomi Panayırı açıldı. Yerel üreticilerin bir araya geldiği panayırda, tescilli yöresel ürünler tanıtılıyor. Festival etkinlikleri, Manisa'nın gastronomi potansiyelini ön plana çıkaracak.

(MANİSA) - 486'ncı Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen "Manisa Gastronomi Panayırı" ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Yöresel ve tescilli ürünlerin tanıtıldığı panayır, yerel üreticileri bir araya getirdi.

Manisa Gastronomi Panayırı'nın açılış törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Manisa Gastronomi Derneği Başkanı Gizem Tarım, Dokuz Eylül Üniversitesi Gastronomi bölümü akademisyenleri ve öğrencileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe belediyeleri iş birliğiyle kurulan stantlarda, her bölgenin kendine has ürünleri sergilendi. Stantları tek tek ziyaret ederek üreticilerle bir araya gelen Dutlulu, coğrafi işaretli ürünlerin Manisa turizmi için taşıdığı öneme değindi.

"Dolu dolu bir festival haftası bizi bekliyor"

Açılışta konuşan Dutlulu, Manisa'nın gastronomi potansiyeline vurgu yaparak, "Geçtiğimiz yıl bu festival, merhum Ferdi Başkanımızın vizyonuyla farklı bir kimlik kazanmaya başlamıştı. Şifa kaynağı mesiri sanat, kültür ve Manisa'nın çok güçlü olduğu gastronomi alanıyla buluşturmayı hedeflemişti. Kendisini rahmetle anıyorum. Biz de bu vizyonun üzerine koyarak ilerliyoruz. Bu hafta 13 ülkeden gelen temsilcilerle Manisa'nın geleneksel lezzetlerini harmanlayan etkinlikler düzenleyeceğiz. Dolu dolu bir festival haftası bizi bekliyor" dedi.

"Şifadan Sofraya": Mesirin bilimsel ve gastronomik yolculuğu"

Festival kapsamında düzenlenen "Gastronomi Arenası: Şifadan Sofraya" başlıklı söyleşide ise Mesir macununun sadece bir şifa geleneği değil, aynı zamanda çok katmanlı bir gastronomik değer olduğu ele alındı. Uzmanlar, Osmanlı saray mutfağından bugüne uzanan bu mirasın, içerdiği 41 çeşit baharatla modern mutfak uygulamalarında ve gastronomi turizminde stratejik bir rol oynayabileceğini belirtti.

Geleneksel formun korunarak bugünün mutfak anlayışına uyarlanması gerektiğine dikkat çekilen söyleşide, mesirin yerel kimliğin korunması ve coğrafi işaretli ürünlerin değer kazanması açısından önemi vurgulandı.

Kaynak: ANKA

