49. ASEAN Zirvesi'nin Manila'daki açılışında 2026 ASEAN Dönem Başkanı Marcos konuştu

MANİLA, 16 Kasım (Xinhua) -- Filipinler Devlet Başkanı ve 2026 Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dönem Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos Jr, 49. ASEAN Zirvesi ve ilgili zirvelerin açılış töreninde konuştu, 15 Kasım 2026.

Açılış töreni, pazar günü Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlendi. (Fotoğraf: Chen Zeguo/Xinhua)