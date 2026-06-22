49 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika
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49 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu

49 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu
22.06.2026 09:55
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını; 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığını açıkladı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, vatandaşımızın alın terine, emeğine ve hayallerine göz diken hiçbir suç şebekesine nefes aldırmıyoruz. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları doğrultusunda, yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşlarımızı mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şüphelilerin, 1 milyon 442 bin 176 işlem karşılığında 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 TL para hacmine ulaştıkları belirlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda bu sabah 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir" dedi.

'DOLANDIRICILIK ŞEBEKELERİNE ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ'

Bakan Gürlek, "Bu başarılı soruşturmayı koordine eden Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne, soruşturmayı destekleyen MASAK'a, operasyonlarda görev alan kolluk güçlerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine asla geçit vermeyeceğiz. Suç gelirlerinin takibi ve faillerin adalet önüne çıkarılması için İçişleri Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile eşgüdüm içinde mücadelemiz kesintisiz şekilde devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 49 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika

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