49 Yıllık Sigara Bağımlılığına Son

Kırklareli'nde 49 yıl boyunca sigara kullanan esnaf Haşim Alkoç, Sağlıklı Hayat Merkezinden aldığı destekle sigarayı bıraktı.

Kentte esnaflık yapan 61 yaşındaki Alkoç, uzun yıllar süren sigara alışkanlığından kurtulmak için İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı merkez bünyesindeki sigara bırakma polikliniğinde tedaviye başladı.

Doktor Sermin Günay'ın uyguladığı yöntemle kısa sürede sigarayı bırakan Alkoç, yaşadığı değişimi AA muhabirine anlattı.

İlk kez 12 yaşında arkadaş ortamında sigara içmeye başladığını belirten Alkoç, "Bir süredir bırakmak istiyordum ama cesaret edemiyordum. Doktorla tanışınca ilaçlarımı verdi, dördüncü günde tamamen bıraktım." ifadesini kullandı.

Alkoç, sigara içtiği dönemde merdiven çıkarken zorlandığını ve nefesinin kesildiğini vurgulayarak, onu bıraktıktan sonra daha rahat nefes almaya başladığını dile getirdi.

Torununun sigara kokusundan rahatsız olduğu için kendisinden uzak durduğunu kaydeden Haşim Alkoç, "Şimdi torunum boynuma sarılıyor. Hayatımda çok şey değişti; nefes alışım, tat almam, yemek yemem, uykum değişti. Çok pişmanım, boşuna içmişiz, hiçbir işe yaramıyor." diye konuştu.

Sigara Bırakma Polikliniği Sorumlusu Dr. Sermin Günay da sigara bağımlılığının çok sayıda hastalığa yol açtığını ve bunların birçoğunun ölümle sonuçlandığını söyledi.

Uyguladıkları yöntemle 49 yıllık sigara bağımlısı Haşim Alkoç'un kısa sürede sigarayı bıraktığını aktaran Günay, "Bağımlılıktan kurtulmak isteyen herkesi merkezimize bekliyoruz." dedi.