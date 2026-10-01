5-9 Ekim'de Serik'te 77. Uzay Kongresi'ne 10 binin üzerinde katılımcı hedefleniyor

ANTALYA Serik Kaymakamı Cemal Şahin, 5-9 Ekim tarihleri arasında ilçede düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin önemine işaret ederek, "Uzay ve havacılık alanındaki birikimimizi Serik'te dünyayla paylaşacak, dünyanın birikimini de Serik'te gençlerimizle buluşturacağız" dedi.

Kaymakam Cemal Şahin, Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Antalya Valiliği koordinasyonunda, Serik Kaymakamlığı olarak ilgili tüm kurumlarla kongrenin ilçeye ve ülkeye yakışır şekilde gerçekleştirilmesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini anlatan Kaymakam Şahin, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı ev sahipliğinde ve SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde gerçekleştirilecek kongrede dünyanın dört bir yanından astronotları, bilim insanlarını, uzay ajanslarının temsilcilerini ve uzay- havacılık sektörünün önde gelen teknoloji şirketlerini Serik'te ağırlayacağız. Kongremize IAC tarihindeki en yüksek başvuru sayısına ulaşılmış olup, 100'ün üzerinde ülkeden 10 binin üzerinde katılımcıyı ağırlamayı hedefliyoruz. Bu katılımcıların önemli bir bölümü bölgemizdeki otellerimizde konaklayacak. Dolayısıyla IAC 2026, kongre süresince turizm sektörümüze ve bölge ekonomimize önemli bir hareketlilik kazandıracak" dedi.

Uzay kongresinde misafirleri Serik'te en güzel şekilde ağırlamak ve bölgeyi en güzel şekilde tanıtmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Kaymakam Şahin, gönüllülerin de bir bölümünü kamu kurumlarının misafirhanelerinde ve öğrenci yurtlarında konuk edeceklerini aktardı. Kongrenin kapanış programının ise hem Serik'in hem de Türkiye'nin en önemli tarihi değerlerinden biri olan Aspendos'ta ağırlamayı planladıklarını belirten Kaymakam Şahin, "Aspendos'un eşsiz tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek gala yemeği ve sahne gösterileriyle, bilim ve teknolojinin yanı sıra Serik'in tarihi ve kültürel zenginliklerini de uluslararası misafirlerimize tanıtacağız. 9 Ekim'de düzenlenecek halka açık programın ise özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Gençlerimizin uzay ve havacılık alanındaki gelişmeleri yakından görmelerini, bilim insanları ve sektör temsilcileriyle bir araya gelmelerini ve bu alanda yeni hedefler edinmelerini arzu ediyoruz" diye konuştu.

Kongrenin maskotu olarak caretta carettanın seçilmesinin Serik açısından ayrıca anlamlı olduğunu da belirten Kaymakam Şahin, "Serik'in doğal güzelliklerini, turizm potansiyelini ve marka değerini dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlere tanıtmak için önemli bir fırsat elde etmiş olacağız. Uzay ve havacılık alanındaki birikimimizi Serik'te dünyayla paylaşacak, dünyanın birikimini de Serik'te gençlerimizle buluşturacağız. Kongrenin bilim ve teknoloji boyutunun yanında Serik'in turizmini, tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini de uluslararası ölçekte tanıtmasını sağlayacağız" dedi.