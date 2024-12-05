5 Aralık Dünya Kadınlar Günü Kutlandı - Son Dakika
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5 Aralık Dünya Kadınlar Günü Kutlandı

5 Aralık Dünya Kadınlar Günü Kutlandı

Vali Aksoy, 5 Aralık Dünya Kadınlar Günü'nde Muhtar Figen Rençber'i ziyaret etti.

05.12.2024 16:19
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 5 Aralık 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulüyle kutlanmaya başlanan "5 Aralık Dünya Kadınlar Günü"nün 90. yıl dönümü kapsamında Hoşnudiye Mahallesi Muhtarı Figen Rençber'i ziyaret etti.

Muhtar ve azalarla bir araya gelen, faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Aksoy, 2009 yılından bu yana görev yapan Rençber'i kutlayıp hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, hediye verdi.

Figen Rençber'in 4 dönemdir muhtarlık görevini başarıyla yürüterek kadınların gücünü ve liderlik yeteneklerini kanıtladığını belirten Aksoy, şöyle konuştu:

"Kendisi sadece bir muhtar değil, aynı zamanda kadınlarımızın toplumsal hayattaki başarısının bir temsilcisidir. Böylesine uzun soluklu ve başarılı bir hizmet süreci, azim, kararlılık ve insan sevgisinin en güzel örneklerinden biridir. Kadınlarımızın önünde hiçbir engelin duramayacağına inanıyorum. Onlara fırsatlar sunulduğunda nasıl fark yarattıklarını hep birlikte görüyoruz. Figen Hanım nezdinde tüm kadınlarımızı gönülden kutluyorum. Onların başarısı, hepimizin başarısıdır."

Kaynak: AA

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