5 Bin Folklorcu ile Guinness Rekoru! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

5 Bin Folklorcu ile Guinness Rekoru!

5 Bin Folklorcu ile Guinness Rekoru!
28.06.2026 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, Maltepe'de 5 bin kostümlü folklorcu ile horon oynayarak rekor kırdı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen rekor denemesinde, 5 bin kostümlü folklorcu aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen rekor denemesi öncesi Guinness Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı kuralları açıkladı.

"Horon bizumdur" sloganıyla çeşitli illerden gelen folklorcular, horon halkası oluşturdu.

Rekor denemesi öncesi katılımcılara hitap eden İstanbul Valisi Davut Gül, "Horon da bizim, halay da bizim ve bu topraklarda bize ait olan her şeyi sahiplenmemiz, bunu gelecek kuşaklara aktarmamız da hepimizin en önemli borcu." dedi.

Oluşan rengarenk tablonun Türkiye'nin en güzel tablolarından biri olduğunu belirten Gül, "Rabb'im birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi daim etsin. Bu vesileyle emeği geçenlere, Sayın Cumhurbaşkanımızın tebriklerini ve teşekkürlerini iletiyor, hepinize saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"Gelecek yıl İzmir'de 15 bin kişiyle 'zeybek' rekoru kırmayı hedefliyoruz"

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler de destek veren paydaşlara teşekkür ederek, "Bu, ülkemiz açısından çok büyük bir organizasyon. Bu büyük organizasyon, bir davanın neticesinde ortaya çıkmış bir sonuç olacak, birazdan açıklanacak. Birbirimize nasıl bağlı olduğumuzu, istediğimiz zaman devletimizle, milletimizle bir araya geldiğimizde tek yürek olduğumuzu bütün dünyaya göstereceğimiz en büyük organizasyonlardan bir tanesi. Bizler kültürümüze, geçmişimize sahip çıkıyoruz. Burada hiçbir kimsenin kültür yağmacılığına müsaade etmiyoruz." şeklinde konuştu.

Güler, gelecek yıl İzmir'de 15 bin kişiyle "zeybek" rekoru kırmayı hedeflediklerini de kaydetti.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ise Rizeli olarak horon denemesinde katılımcıların başarılı olacağına inandığını dile getirerek, bu denemenin Maltepe'de gerçekleştiriliyor olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Aynı anda 5 bin kostümlü folklorcunun rekor denemesinin startını İstanbul Valisi Gül verdi.

Yaklaşık 3 dakika boyunca horon oynayan folklorcular, daha sonra Guinness hakemlerinin değerlendirmesini bekledi.

Guinness Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı, Türk Halk Oyunları Kategorisi'nde Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun başarılı olduğunu açıkladı.

Katılımcılar, denemenin başarılı sonuçlanmasını horon oynayarak kutladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, İstanbul, Maltepe, Türkiye, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 Bin Folklorcu ile Guinness Rekoru! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Final gibi eşleşmeler var İşte Dünya Kupası’nda son 32’ye kalan ülkeler Final gibi eşleşmeler var! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ülkeler
Kadir İnanır yıllar önce “Annemin sözleri hayatımı belirledi“ diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin Kadir İnanır yıllar önce "Annemin sözleri hayatımı belirledi" diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin
İşte Dünya Kupası’ı bu Rakibi sahaya çıktıklarına pişman ettiler İşte Dünya Kupası'ı bu! Rakibi sahaya çıktıklarına pişman ettiler

17:07
Osimhen, aracının önünü kesen Nijeryalı hayranlarını arabadan inip azarladı
Osimhen, aracının önünü kesen Nijeryalı hayranlarını arabadan inip azarladı
16:59
Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız
Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız
15:30
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım
Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
15:11
Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok
14:51
Suudi Arabistan’da Aramco’ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti
14:43
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 17:50:37. #7.12#
SON DAKİKA: 5 Bin Folklorcu ile Guinness Rekoru! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.