5 İl'de Uyuşturucu Operasyonu: 91 Gözaltı
5 İl'de Uyuşturucu Operasyonu: 91 Gözaltı

07.04.2026 15:39
Trabzon merkezli gerçekleştirilen operasyonda 91 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Trabzon merkezli 5 ilde düzenlenen helikopter ve dron destekli uyuşturucu operasyonunda 91 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Trabzon'daki 101 şüpheliyi 5 ay fiziki ve teknik takibe alan ekipler, Trabzon merkezli Artvin, Adıyaman, Hakkari ve İzmir'de çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat timleri de dahil 1050 personelin gerçekleştirdiği operasyonlarda, helikopter, 4 dron ile 9 narkotik arama köpeği de kullanıldı.

Gözaltına alınan 91 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon kapsamında 10 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

Operasyonlarda 4 kilo 930 gram sentetik madde, 2 kilo 394 gram kubar esrar, 1 kilo 654 gram skunk, 1 kilo 364 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 216 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 212 gram kokain, 2 bin 470 sentetik ecza, 77 uyuşturucu hap, bir miktar eroin ve kenevir tohumu ile 9 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan düzenek, 9 hassas terazi, 12 tabanca, 2 av tüfeği, 990 fişek, 240 paket gümrük kaçağı sigara, 4 litre gümrük kaçağı alkol ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar parayla altın ele geçirildi.

Kaynak: AA

Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
Milan Skriniar bir döndü pir döndü Milan Skriniar bir döndü pir döndü
Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı
Mauro Icardi Galatasaray’ı silip attı Mauro Icardi Galatasaray'ı silip attı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında

16:52
İran’dan ABD’ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
16:48
Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık yanacak Arda Güler için son karar çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda Güler için son karar çıktı
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
16:05
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
15:56
Trump “İran bu gece yok olacak“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan aynı sertlikte yanıt geldi
Trump "İran bu gece yok olacak" dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi
