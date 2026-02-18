5 İlde Hırsızlık Operasyonu: 37 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

5 İlde Hırsızlık Operasyonu: 37 Gözaltı

5 İlde Hırsızlık Operasyonu: 37 Gözaltı
18.02.2026 07:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara merkezli yapılan operasyonda, organize suç örgütüyle ilişkili 37 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA merkezli 5 ilde, nitelikli hırsızlık ve gasp olaylarına karışan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 2021-2026 yılları arasında Ankara'da 87 hırsızlık ve 3 gasp olayına karışan suç örgütü tespit edildi. Soruşturmada toplam 56 şüpheli belirlenirken, bunlardan 19'unun cezaevinde tutuklu olduğu tespit edildi.

Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Kırşehir ve İstanbul'da şüphelileri yakalamak için çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

Kaynak: DHA

Hırsızlık, Güvenlik, Ankara, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 İlde Hırsızlık Operasyonu: 37 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

07:52
Türkiye güne operasyonla başladı Çok sayıda gözaltı var
Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
07:11
Bomba iddia: İşte Gazze’ye asker konuşlandıracak ilk Arap ülkesi
Bomba iddia: İşte Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk Arap ülkesi
06:51
“Erdoğan tehlikeli rakip“ diyen eski Başbakan’dan skandal Türkiye çağrısı
"Erdoğan tehlikeli rakip" diyen eski Başbakan'dan skandal Türkiye çağrısı
06:25
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim
Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
05:49
İstanbul’da gece yarısı aile dehşeti Eşini 3 çocuğunun gözü önünde katletti
İstanbul'da gece yarısı aile dehşeti! Eşini 3 çocuğunun gözü önünde katletti
00:10
Osimhen tarihi maç sonunda çılgına döndü İşte sebebi
Osimhen tarihi maç sonunda çılgına döndü! İşte sebebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 08:13:44. #7.11#
SON DAKİKA: 5 İlde Hırsızlık Operasyonu: 37 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.